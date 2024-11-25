تبدأ غدًا.. أماكن بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تبدأ مكاتب البريد في جميع أنحاء مصر غدًا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، بعد انتهاء الفترة المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعد كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الخطوة الأولى في التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع، حيث تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى مواقع الشقق المتاحة.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل أماكن بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.

بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للمواطنين شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في المحافظات المختلفة، والتي تم تحديدها من قبل وزارة الإسكان، كما يمكن للمواطنين الاطلاع على كافة الأماكن المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما تبلغ سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 300 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إدارية قيمتها 355 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من المكاتب في القاهرة والجيزة، التي يمكن من خلالء شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي أبرزها:

مكتب بريد الأزبكية.

ومكتب بريد الفجالة.

ومكتب بريد مدينة نصر في القاهرة.

ومكتب بريد الأهرام في الجيزة.

ومن ناحيتها، توصي الوزارة المواطنين بضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة مسبقًا والاطلاع على أي تحديثات عبر موقع الوزارة لتسهيل عملية التقديم.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

وفي سياق اخر، يمكن للمواطنين معرفة الكثير من المعلومات حول الإعلان الجديد طرق شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الإجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر التواصل عن طريق مراكز خدمة العملاء، مثل الإتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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