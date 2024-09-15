ننشر أماكن شقق الإسكان الإجتماعي 2024 وموعد طرح كراسة الشروط

شقق الإسكان الإجتماعي تشغل بال الكثير من الشباب وخاصة المقبلين عل الزواج، حيث يهتم عدد كبير من المصريين بمعرفة أخبار مشروعات شقق الاسكان الاجتماعي، والبحث عن إعلانات صندوق الإسكان والتعمير ، الخاصة بطرح المراحل الجديدة لوحدات مشروع سكن لكل المصريين 5.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بجميع صفحات الفيس البوك، أمس منذ اعلان المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن اقتراب موعد طرح شقق جديد لمحدودي الدخل بجميع المحافظات، ومنذ تلك اللحظة لم تنقطع عمليات البحثتة عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي التي من المقرر طرحها قريبا، ونستعرض “ الموجز” التفاصيل الكاملة عن الطرح الجديد الذي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرا.

طرح شقق جديدة في مشروع سكن لكل المصريين 5

وتتميز شقق الاسكان الاجتماعي التي يتم طرحها ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بأنها تتناسب مع معظم طبقات الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل، كما أن أسعار الشقق بمشروع الإسكان الاجتماعي تعتبر أقل بكثير من أسعار الوحدات التي تطرحها الشركات العقارية في نفس المناطق.

موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، موعد طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024.

وكشف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مقر الوزارة أمس السبت، أن شقق الإسكان المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تتضمن 10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل و60 ألف وحدة لمحدودي الدخل.

كماةأشار وزير الاسكان، إلى أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024 سوف يبدأ خلال شهر نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عدة إعلانات متتالية تتعلق بتسليمات شقق الإسكان للحاجزين، موضحًا أنه خلال الجولات التي أجراها داخل المدن الجديدة، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الوحدات السكنية حتي يتسنى وضع خطة للتسليمات.

أماكن شقق الإسكان الإجتماعي 2024



يشتمل الطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين 2024 ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية بعدد من المواقع المميزة في المدن العمرانية الجديدة. إليك قائمة موقع سكن لكل المصريين لهذا الطرح:

مدينة أكتوبر الجديدة

- مدينة حدائق أكتوبر

- مدينة العاشر من رمضان

- مدينة 15 مايو

- مدينة العبور الجديدة

- مدينة بدر

- مدينة حدائق العاصمة

- مدينة دمياط الجديدة

- مدينة المنصورة الجديدة

- برج العرب الجديدة

- مدينة المنيا الجديدة

- بني سويف الجديدة

- مدينة أسيوط الجديدة

- مدينة سوهاج الجديدة

- مدينة أخميم الجديدة

- مدينة قنا الجديدة

- مدينة أسوان الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي



وتبدأ أول خطوة في تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024، بشراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد من الإسكان الاجتماعي، من مكتب البريد، كما يتم سداد مبلغ جدية الحجز .

ثم التقديم على الموقع الإلكتروني، المخصص للحجز من هنــــــــــا .

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024



1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة سارية.

2- شــهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأســرة “الــزوج والزوجــة.

3- أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة، عمـل إضافـي – امـلاك الزراعيـة أو العقارات أو الأراضـي – معاش استثنائي– امتلاك أى ودائـع أو أى أوعيـة ادخارية أو حسابات التوفير

الاوراق المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

4- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

5– شـهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت موضحـا بها المهنة والأجر التأمينـي أو صـورة مـن البطاقـة النقابيـة أو اشـتراك النقابـة.

المستندات المطلوبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

6 – طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة لألرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

7 – صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد األسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـاق أو الوفـاة – شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ورقـم قومـي مُميكـن – قيـد عائلــي مُميكـن لصاحـب الطلـب مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.

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