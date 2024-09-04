أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد طرح الإعلان الجديد

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تصدر موعد فتح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 محركات البحث «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من محدودي الدخل عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وموعد فتح باب الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024



ويتساءل عدد كبير من محدودي الدخل عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وعن موعد فتح باب الحجز، تزامنا مع طرح وزراة الإسكان، كراسة شروط الإسكان الإجتماعي، ويقدم لكم الموجز خلال السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بـشقق الإسكان الاجتماعي 2024، وعن موعد فتح باب الحجز



موعد فتح باب الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي



وجدير بالذكر أن وزراة الإسكان الإجتماعي قد أعلنت عن طرح شقق الإسكان الإجتماعي لمتوسطى الدخل ومنها مشروع دار مصر وجنة مصر، خلال العام الجاري مع توفير كراسة شروط الإسكان الاجتماعي لهذه الوحدات فور الاعلان عنها، مشيراً ان وزراة الإسكان لم تصدر حتي الأن الموعد المحدد لطرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويستطيع عدد كبير من محدودي الدخل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي2024 من خلال زيارة موقع صندوق الاسكان الاجتماعي الخاص بوزراة الإسكان الإجتماعي، ثم تسجيل الدخول، وإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالإعلان الذي ترغب في الاستعلام عنه، ثم بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، سواء كانت النتيجة بالرفض أو القبول.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحدد صندوق الإسكان الإجتماعي مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون المستفيد من المشروع شخصًا طبيعيًّا ومصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق له تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق له تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» أو «سكن مصر»، له أو لأحد أفراد أسرته.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة كان قد استفاد بدعم من المشروع القومي للإسكان.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024



بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء في كافة أنحاء البلاد، ووفقا لاخر اسعار طرح شقق الإسكان الإجتماعي، فإنه من المتوقع ان يصل سعر شقق الإسكان الاجتماعي 530 ألف ومن الممكن أن تكون الأسعار قابلة للزيادة بنسبة 20% كحد أقصى.

إقرأ أيضا