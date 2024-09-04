كم أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تفاصيل ومواعيد حجز الوحدات لمحدودي الدخل

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يترقب العديد من المواطنين فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، وسط أنباء إيجابية عن طرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعي لهذا العام، الكراسة ستكون متاحة عبر منافذ البريد المصري في المحافظات التي سيتم بها طرح الوحدات السكنية الجديدة، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

من المقرر أن يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل قبل نهاية العام الجاري حالياً، تقوم وزارة الإسكان بطرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعي لبعض المناطق ضمن مشاريع الإسكان المتميز.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تسجيل الدخول، وإدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالإعلان الذي يرغبون في الاستعلام عنه. ستظهر نتيجة الاستعلام التي توضح ما إذا كان الطلب مقبولاً أو مرفوضاً.

تقدم وزارة الإسكان، إلى جانب شقق الإسكان الاجتماعي، وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ضمن مشاريع مثل "دار مصر" و"جنة مصر". ومن المتوقع أن يتم طرح عدد من هذه الوحدات خلال العام الجاري، مع توفير كراسة شروط خاصة بها فور الإعلان عنها. لم يتم تحديد موعد رسمي من الوزارة لطرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل حتى الآن.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

لم تعلن وزارة الإسكان حتى الآن عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل. ومع ذلك، تم طرح مشروع "حدائق أكتوبر فالي تاورز" وكراسة الشروط الخاصة به. تتراوح مساحات الوحدات بين 95 و100 متر مربع، وهي جاهزة للتسليم الفوري. يبلغ سعر المتر للوحدات 15 ألف جنيه، مع خيارات سداد مختلفة تبدأ من 3 سنوات، و5 سنوات بفوائد، وحتى 7 سنوات بفائدة البنك المركزي.

كان آخر موعد لتقديم حجز شقق الإسكان الاجتماعي المتميز في وحدات "فالي تاورز" هو 29 أغسطس الماضي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من المتوقع أن تطرح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، إعلانًا جديدًا للشقق خلال بداية العام المقبل.

سجلت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي خلال آخر طرح للوزارة 530 ألف جنيه

احتمالية زيادة تصل إلى 15% عند التسليم بسبب الارتفاعات المستمرة في تكاليف التنفيذ ومواد البناء.

قررت الوزارة تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المؤهلة للحصول على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب

13 ألف جنيه للأسرة، وذلك استجابة للمتغيرات الاقتصادية.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، مجموعة من الشروط للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المستفيد شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على قطعة أرض إسكان اجتماعي أو وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي، "دار مصر"، أو "سكن مصر"، له أو لأي من أفراد أسرته.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفادوا من قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو من أي جهة حكومية تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

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