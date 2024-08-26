شقق بنك الإسكان والتعمير 2024.. تفاصيل الحجز والأسعار والشروط

تنتظر شريحة كبيرة من المواطنين موعد فتح باب التقديم للحصول على شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، حيث تهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة لمحدودي الدخل، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن تفاصيل التقديم والشروط المتعلقة بشقق بنك الإسكان والتعمير للعام 2024. يأتي هذا بعد إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان المخصص لمحدودي الدخل. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

فيما يلي نستعرض الشروط والأسعار الخاصة بالشقق الجديدة في مشروع بنك الإسكان والتعمير 2024.

أسعار شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

وفقًا لوزارة الإسكان، تتراوح أسعار شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بين 245,000 إلى 260,000 جنيه مصري. أما مساحات الوحدات فتتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. ويأتي نظام السداد على النحو التالي:

مقدم الحجز: 60,000 جنيه مصري.

عند التخصيص: سداد 20% من قيمة الشقة.

عند الاستلام: سداد 10% من قيمة الشقة.

التقسيط: يتم تقسيط الـ 70% المتبقية على أقساط ربع سنوية.

التقديم: يتم التقديم بأسبقية الحجز عبر الإنترنت.

شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الأهلية: يجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

عدد الشقق المسموح بها: لا يحق للأسرة الواحدة التقديم على أكثر من شقة.

السن: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا من تاريخ طرح الشقق.

طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

يمكن للمواطنين التقديم لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، وذلك من خلال الرابط المتاح.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة الزواج.

شهادة ميلاد الأطفال (إن وجدت).

إيصال سداد رسوم التقديم.

إيصال سداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي الإسكان.

إثبات مفردات الراتب أو ما يعادله، لضمان قدرة المتقدم على سداد ثمن الشقة.

خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: يمكن التقديم من خلال موقع بنك التعمير والإسكان. اختيار الوحدة السكنية: تحديد الوحدة المطلوبة من بين الخيارات المتاحة. إدخال البيانات: تعبئة كافة البيانات المطلوبة من الموقع. مراجعة الشروط: قراءة جميع الأحكام والشروط والموافقة عليها. تحميل المستندات: تحميل كافة المستندات المطلوبة عبر الموقع. إرسال الطلب: بعد إكمال الخطوات السابقة، يتم الضغط على "الطلب" وإرسال البيانات. انتظار الرد: سيتلقى المتقدم إشعارًا بحالة الطلب بعد تقديمه.

بذلك، يمكن للمواطنين متابعة الخطوات المطلوبة لضمان حصولهم على فرصة التقديم والحجز في مشروع شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، والاستفادة من الفرص السكنية التي تقدمها الدولة.

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