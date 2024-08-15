كيفية حجز شقق Valley towers.. الحق قبل آخر موعد للتسجيل

ينتهي موعد التقديم على شقق مشروع "Valley Towers" بمدينة حدائق أكتوبر في 29 أغسطس الجاري، حيث شهد المشروع إقبالاً كبيرًا من المواطنين، ما دفع وزارة الإسكان إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز من 984 وحدة إلى 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري.

مساحات حجز شقق مشروع Valley Towers

يتراوح حجم الوحدات المتاحة في المشروع بين 95 و100 متر مربع، ويمكن التقديم والحجز عبر موقع "مسكن" من خلال الرابط المتاح. تم تنفيذ مشروع "Valley Towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر على طريق الواحات، وبالقرب من المتحف المصري الكبير، مع إطلالة مباشرة على الأهرامات، مما يجعله وجهة سكنية فريدة تجمع بين الراحة والجمال.

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يأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. وقد حددت الوزارة سعر الشقق في هذا المشروع بواقع 15 ألف جنيه للمتر المربع، مع توفير أنظمة سداد متنوعة لتناسب مختلف القدرات المالية للمواطنين.

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تفاصيل نظام السداد المرن لمشروع "Valley Towers"

تتضمن أنظمة السداد الخاصة بالمشروع عدة خطوات مرنة تبدأ بدفع جدية حجز بقيمة 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه كمصاريف دراسة، تُدفع دفعة واحدة وغير قابلة للتجزئة. بعد ذلك، يُطلب من الحاجز استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية، بالإضافة إلى مصاريف إدارية بنسبة 1%، و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

عند استلام الوحدة، يُطلب سداد 10% إضافية من إجمالي ثمن الوحدة، فضلاً عن وديعة الصيانة كما هو محدد في كراسة الشروط. يتم سداد باقي ثمن الوحدة البالغ 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات، مع تحمل الفائدة على رصيد المدين وفقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الطرح، مضافاً إليه 2% حسب تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل.

يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام. وفي حالة رغبة المواطن في سداد كامل ثمن الوحدة أو جزء منه كدفعة مقدمة تتجاوز 30% من قيمة الوحدة، يتم إعادة جدولة الأقساط وفقاً للنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة وقت الطرح.

هذا المشروع يمثل فرصة مثالية للراغبين في الحصول على سكن متميز في واحدة من أكثر المناطق حيوية وجمالاً بالقاهرة الكبرى، مع أنظمة سداد مرنة تتوافق مع احتياجات وتطلعات المواطنين.