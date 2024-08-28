جهز ورقك| حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2024.. الشروط الأوراق المطلوبة

تشهد محركات البحث الإلكترونية ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن كيفية التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل، لذا يقدم "الموجز" في السطور التالية كل التفاصيل التي تهم المواطنين بشأن شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل:

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن مجموعة من المستندات الضرورية للتقديم على شقق الإسكان المتوسط لعام 2024، وهي:

قسيمة زواج مميكنة.

شهادة دخل.

إيصال مرافق.

صور شهادات ميلاد الأبناء.

قيد عائلي مميكن.

صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة.

برنت تأمينات (إذا وجد).

صورة من عقد إيجار الوحدة.

خطوات التسجيل لحجز شقق الإسكان المتوسط في الطرح الجديد

للتسجيل في شقق الإسكان المتوسط لعام 2024، يمكن لمتوسطي الدخل اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان عبر الرابط المخصص. شراء كراسة الشروط. إدخال البيانات المطلوبة من خلال إنشاء حساب شخصي للمتقدم، وسداد مبلغ جدية الحجز.

شروط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

أوضحت وزارة الإسكان أن عمر المتقدم لحجز شقق الإسكان المتوسط يجب ألا يقل عن 21 عامًا، ولا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية. يتم تحديد طرق سداد مقدم الحجز وفقًا لنوع الوحدات المتاحة، سواء كانت للاستلام الفوري أو للاستلام على نظام 3 سنوات. كما يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو من العاملين بها أو المقيمين فيها. وفي حال حصول الزوجة على وحدة سكنية، لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة أخرى.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- متابعة الطروحات الجديدة من وزارة الإسكان.

- التعرف على المدن المشمولة في الإعلان.

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- دفع مبلغ جدية الحجز المحدد في الإعلان.

- شراء كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

- تسجيل البيانات الشخصية عبر الحساب الخاص.

- يجب أن يكون عمر المتقدم لحجز الوحدات لا يقل عن 21 عامًا.

- في حال حصول الزوجة على وحدة سكنية، لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة أخرى.

- لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية واحدة.

- يجب أن يكون المتقدم من سكان المحافظة المعنية أو العاملين بها أو المقيمين فيها.

- يتم تحديد طرق سداد مبلغ جدية الحجز من قبل وزارة الإسكان، سواء كان الاستلام فوريًا أو على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية حجز شقق الاسكان لمتوسطي الدخل 2024

-يمكنك زيارة موقع صندوق التمويل العقاري هنـــــــا.

- ثم اضغط على رمز الاستعلام عن وحدات سكنية.

-بعد ذلك، يتعين عليك اختيار المشروع السكني والمحافظة التي تنتمي إليها.

-بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة لطلب تخصيص وحدة سكنية، قم بالضغط على كلمة «استعلام» لعرض نتيجة الطلب.

-سيتم عرض نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، حيث قد تكون النتيجة إما قبول أو رفض الطلب.

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