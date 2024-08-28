بعد توجيهات السيسي.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

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يتزايد اهتمام ملايين المصريين بشأن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، لما توفره من خدمة متميزة ووحدات سكنية تناسب أغلب الأسر المصرية صاحبة الدخل المحدود، وتبرز في هذا الإطار المبادرة الرئاسية الشاملة سكن لكل المصريين، والتي ينتظر إطلاق الجزء الرابع منها خاصة مع توجيهات رئاسية جديدة بشأن توفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

فقد أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه مؤسسات الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، للعمل على توفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الشربيني خلال متابعته مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، بـ4 مدن جديدة، وهي مدن القاهرة الجديدة، وحدائق العاصمة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية إلى أن سياسة الوزارة التي تعتمد على 3 محاور وهى، الدعم لشريحة محدودي الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى.

موعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

تم تحديد موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، حسب وزارة الإسكان الاجتماعي، مع نهاية 2024 بعد تسليم كافة الوحدات المحجوزة بمختلف المشروعات السابقة.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته سابقًا.

- يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

- يجب سداد مبلغ مقدم جدية الحجز البالغ 25 ألف جنيه.

- قيمة الدخل الشهري للفرد يجب أن لا تتجاوز 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- قسيمة زواج معتمدة.

- قيد عائلي معتمد.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة.

- نسخة من عقد إيجار الوحدة.

- إيصالات مرافق.

- شهادة دخل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- متابعة الطروحات الجديدة من وزارة الإسكان.

- التعرف على المدن المشمولة في الإعلان.

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- دفع مبلغ جدية الحجز المحدد في الإعلان.

- شراء كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

- تسجيل البيانات الشخصية عبر الحساب الخاص.

- يجب أن يكون عمر المتقدم لحجز الوحدات لا يقل عن 21 عامًا.

- في حال حصول الزوجة على وحدة سكنية، لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة أخرى.

- لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية واحدة.

- يجب أن يكون المتقدم من سكان المحافظة المعنية أو العاملين بها أو المقيمين فيها.

- يتم تحديد طرق سداد مبلغ جدية الحجز من قبل وزارة الإسكان، سواء كان الاستلام فوريًا أو على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية حجز شقق الاسكان

-يمكنك زيارة موقع صندوق التمويل العقاري هنـــــــا.

- ثم اضغط على رمز الاستعلام عن وحدات سكنية.

-بعد ذلك، يتعين عليك اختيار المشروع السكني والمحافظة التي تنتمي إليها.

-بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة لطلب تخصيص وحدة سكنية، قم بالضغط على كلمة «استعلام» لعرض نتيجة الطلب.

-سيتم عرض نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، حيث قد تكون النتيجة إما قبول أو رفض الطلب.

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