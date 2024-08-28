الآن أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 28-8-2024

أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

أسعار مواد البناء في مصر

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

وصل سعر الحديد اليوم في شركة عز إلى نحو:41500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد بشاي إلى نحو:41200 جنيه للطن.

وصل سعر حديد السويس للصلب إلى نحو:39000 جنيه للطن.

وصل سعر الحديد اليوم في شركة المصريين إلى نحو:41100 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الكومي اليوم إلى نحو:38800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العشري اليوم إلى نحو:38800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد مصر ستيل اليوم إلى نحو:39000 جنيه.

وصل سعر حديد بيانكو اليوم إلى نحو:38800 جنيه للطن.

وصل سعر الحديد في شركة الجارحي اليوم إلى نحو:39000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد سرحان اليوم إلى نحو:38800 جنيه.

وصل سعر حديد الجيوشي اليوم إلى نحو:39000 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم إلى نحو:41000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد عطية اليوم إلى نحو:39000 جنيه للطن.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

وصل سعر أسمنت المسلح اليوم إلى نحو: 2000 جنيه في الطن.

وصل سعر أسمنت النصر اليوم إلى نحو: 2610 جنيهات للطن.

وصل سعر أسمنت جنوب الوادي اليوم إلى نحو:2220 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت العسكري اليوم إلى نحو: 2280 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت المصريين اليوم إلى نحو: 2320 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت السويدي اليوم إلى نحو: 3000 جنيه في الطن.

وصل سعر أسمنت السويس اليوم إلى نحو: 2820 جنيهًا في الطن.

وصل سعر أسمنت حلوان اليوم إلى نحو:2720 جنيهًا في الطن.

وصل سعر أسمنت المخصوص اليوم إلى نحو: 2800 جنيه.

وصل سعر الأسمنت المخلوط من 1330 إلى 1420 جنيهًا.

وصل سعر الأسمنت المقاوم اليوم ما بين: 2010 و2330 جنيهًا.

وصل سعر الأسمنت الأبيض اليوم إلى نحو: من 3920 إلى 4030 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

سعر المتر من الزلط العادة : 220 جنيه.

سعر المتر من الزلط المخصوص: 290 جنيه.

سعر المتر من الزلط السن مقاس 22: يقدر بـ 240 جنيه.

سعر المتر من الزلط الفينو: 310 جنيه.

‎سعر الرمل اليوم

سعر المتر من الرمل الناعم: 90 جنيها،

سعر المتر من الرمل الخشن: 100 جنيه

سعر المتر من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني: 60 جنيه.

سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض): 95 جنيه.

سعر متر الرمل الأحمر الخرج: 60 جنيها.

سعر المتر من الرمل الأحمر العادي: 30 جنيه.

سعر المتر من الرمل العادة : 165 جنيه.

سعر متر الرمل النصار (الأبيض): عند 85 جنيهًا.

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