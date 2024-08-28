حجز وحدات سكنية من بنك الإسكان والتعمير.. تعرّف على الأسعار والشروط

يبحث الكثير من الأشخاص حاليًا عن حجز وحدات سكنية بنك نن الإسكان والتعمير، والتي أصبحت واحدة من أكثر الكلمات البحثية على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تكثيف عمليات البحث عن تفاصيلها.

وتقدّم وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير العديد من المميزات، ومنها أنها تتواجد في عدد من المحافظات بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول عليها بأسعار مميزة مقارنة بغيرها في الأسواق، ولهذا يستعرض الموجز المزيد من التفاصيل عن وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير.

وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرحًا لعدد من وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير، إذ ينتظر الجميع إعلان وزارة الاسكان عن مشروع "سكن لكل المصريين"، والذي سيشمل وحدات سكنية في عدد كبير من المناطق منها حدائق اكتوبر وحدائق العاصمة واكتوبر الجديدة.

مساحة وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير

وبحسب بيانات وزارة الاسكان، فمن المتوقع أن تكون مساحة وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير تتراوح ما بين 75 مترًا إلى 90 مترًا، وتتكون من "3 غرف .. صالة.. حمام .. مطبخ".

أسعار مساحة وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير

وكشفت مصادر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن بدء حجز الشقق في قبل نهاية العام أو بداية 2025 بحد أقصى.

وأضافت المصادر أن سعر الوحدة من المتوقع أن يصل إلى 400 ألف جنيه ولكن الحكومة تضع تسهيلات بالجملة في السداد.

شروط حجز وحدات سكنية بنك الإسكان والتعمير

وكانت وزارة الاسكان قد أعلنت عن بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي ومنها:

دفع مقدم الحجز والذي يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه.

يكون نظام التقسيط على فترة تصل إلى 30 سنة.

يتم سداد مقدم الحجز في مكاتب البريد بحساب بنك الاسكان والتعمير والحجز يكون الكترونيا.

يذكر أن وزير الإسكان كان قد أشار سابقًا إلى أنه يتم العمل على تشغيل وتنفيذ 81 مشروعاً خدمياً بمناطق وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، لخدمة سكانها، وتتنوع تلك الخدمات لتغطى جميع احتياجات السكان، وبها (مدارس ـ حضانات ـ أسواق تجارية - مخابز - مراكز طبية - وحدات صحية - ملاعب خماسية - مراكز شباب - موقف إقليمي - مجمع شرطى - غيرها).

أقرأ أيضا:

بعد توجيهات السيسي.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

خطوات ورابط حجز شقق نزهة التجمع في القاهرة الجديدة 2024