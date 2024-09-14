اعرف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد وشروط التقديم

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مجموعة من الوحدات السكنية الجديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على شقق بأسعار تناسب إمكانياتهم المالية, وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل في المدن الجديدة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2024 ..تراوحت أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2024 ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، وتختلف الأسعار حسب موقع الوحدة ونسبة تميزها, ويعد هذا الطرح فرصة كبيرة لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية بتكلفة معقولة.

شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

ضعت الوزارة عدة شروط للحجز، والتي تستعرضها “الموجز” خلال السطور التالية:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عامًا.

ألا تتجاوز سن أصحاب المعاشات 75 عامًا.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي طرح حكومي سابق، سواء وحدات سكنية أو أراضٍ.

أن يتراوح الدخل الشهري بين 2700 و7000 جنيه، مع تقديم إثباتات الإقامة والدخل.

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الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الإجتماعي

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن المستندات المطلوبة لحجز الشقق، وتتضمن التالي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.

قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأولاد إن وجدت.

إثبات الدخل الشهري الصافي للمتقدم.

مفردات مرتب الزوجة إذا كانت تعمل أو إقرار بعدم عملها.

إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي

أفادت مصادر بوزارة الإسكان أن هناك استعدادات جارية لطرح 70 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 2024"، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

وشملت الخطة طرح 60 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

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وأعلن وزير الإسكان خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الإعلان الرسمي عن هذه الوحدات سيكون في شهر نوفمبر المقبل.

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