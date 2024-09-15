رسمياً بالموعد والأسعار.. تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدوي ومتوسطي الدخل

نكشف لكم عبر الموجز تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدوي ومتوسطي الدخل بـ الموعد والأسعارالمتوقعة للوحدات السكنية، حسبما كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل جديدة تخص الإعلان المرتقب لمشروع "سكن لكل المصريين 2024".

موعد طرح الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي

وأكدت عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد، أن الإعلان الجديد سيضم 70 ألف وحدة سكنية، موزعة بين 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل، ومن المقرر طرح الإعلان الجديد خلال شهر ونصف من الآن، على أن يبدأ الحجز في بداية نوفمبر المقبل، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان.

الوحدات السكنية الجاهزة والمستقبلية

أشارت مي عبدالحميد إلى أن الإعلان سيشمل نوعين من الوحدات السكنية:

وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.

وحدات سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.

وأوضحت أن الوحدات السكنية الجاهزة ستكون موزعة على عدد كبير من المدن المصرية، في حين أن الوحدات التي سيتم تسليمها لاحقًا ستتاح بأسعار أعلى نظرًا لارتفاع تكاليف البناء.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تطرقت عبدالحميد إلى أسعار الوحدات السكنية، موضحة أن الوحدات الجاهزة ستكون بأسعار قريبة من تلك التي تم الإعلان عنها في الإعلان السابق (17). أما بالنسبة للوحدات التي ستسلم بعد 3 سنوات، فستكون بأسعار أعلى نظرًا للتغيرات في تكاليف البناء. سيتم الإعلان عن الأسعار النهائية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

نسبة الأقساط والفائدة على التمويل العقاري

فيما يخص شروط السداد، أكدت عبدالحميد أن الأقساط لن تتجاوز 40% من دخل المستفيد، مع إمكانية تعديل طفيف في نسب الفائدة الخاصة بالتمويل العقاري، والتي كانت تبلغ 7.5% في آخر إعلان. كما أوضحت أن هذه النسب قد تتغير قليلًا في الإعلان الجديد.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي السابقة

تضمنت آخر إعلانات الوزارة طرح شقق بسعر 530 ألف جنيه، مع إمكانية زيادة 15% عند التسليم نظرًا لارتفاع تكاليف البناء. كما تم تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المؤهلة، ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب و13 ألف جنيه للأسرة.

شروط التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، جاءت شروط التقديم على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا طبيعيًا.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا عند بدء الحجز.

لا يجوز للأسرة (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

ألا يكون قد سبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مشاريع "دار مصر" أو "سكن مصر".

ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

رابط الحصول على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

للحصول على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية التي ستصدر قريبًا، والتي ستتضمن التفاصيل الكاملة لعملية التقديم وطرق الحجز، ويمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي.

اعرف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد وشروط التقديم

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