آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. شروط التقديم أيه؟

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يبحث العديد من المواطنين عن آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لمحدودي الدخل, بعدما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في بيان رسمي، عن أحدث التطورات بشأن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

تقديم شقق الاسكان الاجتماعي

وتكشف جريدة “الموجز” خلال السطور التالية آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل, وأماكن الوحدات السكنية وشروط التقديم.

آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لمحدودي الدخل

أكد وزير الإسكان أن العمل جارٍ على تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل، وتشمل المبادرة 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر، مع تحديد مناطق الوحدات.

أماكن الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

حدد وزير الإسكان أماكن الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في البيان، والتي تتوزع في المناطق التالية:

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مدينة العبور

مدينة العاشر من رمضان

حدائق العاصمة

أسوان الجديدة

أكتوبر الجديدة

العبور الجديدة

مدينة بدر

15 مايو

تاريخ الإعلانات عن شقق الإسكان الاجتماعي

أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه منذ 1 يونيو 2014 وحتى الآن، تم طرح 17 إعلانًا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تقدم للحجز في هذه الإعلانات 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين أكثر من 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات, كما وصل الدعم النقدي إلى 9.7 مليار جنيه.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كما يلي:

يجب ألا يكون قد تم تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي مسبقًا.

يجب ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر" للمتقدم أو أحد أفراد أسرته (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) في أي من المدن الجديدة، سواء كانت بحيازته أو تنازل عنها للغير.

يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد من قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

يجب أن يكون المستفيد شخصًا طبيعيًا من الجنسية المصرية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بعد طرح كراسة الشروط