بمقدم 50 ألف جنيه.. طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير

طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير.. يعد بنك الإسكان والتعمير من أبرز المؤسسات التي تقدم خدمات تمويل العقارات في مصر، بما في ذلك توفير شقق سكنية للأفراد بمختلف فئاتهم.

ولهذا ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عبر شبكة الإنترنت حول طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير، فإذا كنت تفكر في الحصول على شقة من خلال البنك، من المهم أن تكون على دراية بطرق الدفع المتاحة والمزايا المتعلقة بكل خيار.

طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير

الموجز يتناول عبر التقرير التالي، تفاصيل طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير، فقط بمقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 30 سنة خاصة طرق الدفع المتاحة لشراء الشقق من بنك الإسكان والتعمير لعام 2024.

يأتي تصدر البحث حوا طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير التريند تزامنًا مع انتهاء هيئة تعاونيات البناء والإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، من تلقي طلبات حجز عدد من الوحدات السكنية في مدينة العاشر من رمضان، بنظام أسبقية الحجز على موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير www.hdb-reservation.com، بجدية حجز 50 ألف جنيه.

وفي البداية إليكم خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 وهي كالتالي:

خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان عبر الرابط المخصص. اختيار الوحدة السكنية المرغوب فيها من بين الشقق المتاحة. إدخال كافة البيانات المطلوبة من قبل الموقع لتقديم الطلب. قراءة كافة الأحكام والشروط قبل الضغط على الموافقة. تحميل المستندات المطلوبة، ثم الضغط على (الطلب). الانتظار حتى استلام إشعار بحالة الطلب.

وننشر لكم عبر الآتي طرق سداد شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 والتي تأتي كالتالي:

طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير

طرق سداد شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

1- يسدد مبلغ وقدره 50,750 جم فقط خمسون ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير دفعة واحدة وغير مجزأة - جدية حجز + رسوم التسجيل عند التقدم للحجز باحدي وسائل الدفع التالية:

سويفت سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع الدقى.

تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع الدقى من أى فرع من فروع بنك التعمير والاسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

مع مراعاة ما يلى عند التحويل:

(1) رقم الحساب المحول إليه: (رقم الاستمارة) المستخرج من الموقع.

(2) اسم المستفيد: اسم المتقدم للحجز رباعي .

(3) رقم بطاقة الرقم القومي (14) رقمًا وسارية.

أما عن نظام سداد قيمة شقق بنك الإسكان والتعمير فتتم كالتالي:

نظام سداد قيمة شقق بنك الإسكان والتعمير

يتم سداد جدية حجز وقدره 50000 جنيه بالإضافة إلى 750 جنيه لا غير رسوم تسجيل. يستكمل سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية من اجمالى ثمن الوحدة خلال شهر يبدأ من 2024/08/18 حتى 2024/09/19 بنفس أسلوب سداد جدية الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع الدقى ، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك). منح تسهيلات في السداد في اطار المبادرات الممنوحة من البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عام طبقا للقواعد والضوابط المعمول بها بالبنك والقوانين واللوائح التي تنظم اعمال التمويل العقاري ضرورة أن يتقدم العميل بطلب بأي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان الدراسة الملائة الائتمانية له بعد انتهاء فترة الحجز مع الالتزام باحد انظمة السداد الشهرى / الربع سنوي لمدة ثلاث / خمس / سبع سنوات لحين الحصول علي التمويل العقاري.



طرق دفع شقق بنك الإسكان والتعمير

في حالة الموافقة على منح التمويل العقاري يلتزم العميل الحاجز للوحدة بسداد أي مبالغ تمثل فرق بين المقدم المسدد من العميل وقيمة التمويل الذى تمت الموافقة عليه وطبقا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية نقداً قبل التعاقد والاستلام. في حالة عدم توافر شروط التمويل العقارى على العميل المتقدم أو الرغبة في التعامل بنظام التقسيط والتعاقد المباشر مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تحتفظ الهيئة بملكية الوحدة السكنية محل كراسة الشروط لحين سداد كامل ثمنها وملحقاتها ويتم السداد طبقاً لاحد أنظمة التقسيط التالية شريطة سداد نسبة استكمال الـ 20% خلال المواعيد المحددة لها:

سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة تعاقد خلال 3 أشهر تبدأ من 2024/09/22 حتى 2024/12/19 وذلك طبقاً للجدول التالي:

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 2% وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد.

إقرأ أيضًا:

بمقدم مجزي.. أسعار شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 وشروط الحجز

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي.. الرابط والمستندات المطلوبة