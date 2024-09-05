موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بعد طرح كراسة الشروط

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية عن موعد فتح حجز شقق شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، تزامنا مع طرح وزراة الإسكان الإجتماعي كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024، والتي يتم توفيرها عبر منافذ البريد المصري في المحافظات التي يتم بها طرح الشقق الجديدة.

يرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويتساءل عدد كبير من محدودي الدخل عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وعن موعد فتح باب الحجز، تزامنًا مع هذه التساؤلات، لم تعلن وزارة الإسكان عن فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في مشروع «فالي تاورز» بأبراج حدائق أكتوبر.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حتي الأن لم تعلن وزارة الاسكان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل، ولكن تم طرح مشروع حدائق أكتوبر فالي تاورز وكراسة شروط الإسكان الاجتماعي للمشروع، ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للمهتمين بـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تقديم هذه الاوراق للحصول على وحدة سكنية.

1- قسيمة زواج مميكنة.

2- شهادة دخل.

3- صورة من عقد إيجار الوحدة.

4- إيصال مرافق.

5- صور شهادات ميلاد الأبناء.

6- قيد عائلي مميكن.

7- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

8- «برنت تأمينات» إن وج.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويستطيع عدد كبير من محدودي الدخل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي2024 من خلال زيارة موقع صندوق الاسكان الاجتماعي الخاص بوزراة الإسكان الإجتماعي، ثم تسجيل الدخول، وإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالإعلان الذي ترغب في الاستعلام عنه، ثم بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، سواء كانت النتيجة بالرفض أو القبول.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحدد صندوق الإسكان الإجتماعي مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون المستفيد من المشروع شخصًا طبيعيًّا ومصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة. - ألا يكون سبق له تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق له تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» أو «سكن مصر»، له أو لأحد أفراد أسرته.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة كان قد استفاد بدعم من المشروع القومي للإسكان.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء في كافة أنحاء البلاد، ووفقا لاخر اسعار طرح شقق الإسكان الإجتماعي، فإنه من المتوقع ان يصل سعر شقق الإسكان الاجتماعي 530 ألف ومن الممكن أن تكون الأسعار قابلة للزيادة بنسبة 20% كحد أقصى، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 95 متر وتصل لـ 100 متر، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، وتم الانتهاء منها بالكامل ويبلغ سعر المتر في الوحدات 15 ألف جنيه للمتر، وذلك بأنظمة سداد مختلفه تبدأ بـ 3 سنوات، و5 سنوات بفوائد، وتنتهي بـ7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

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