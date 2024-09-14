الإسكان تطرح 70 ألف وحدة سكنية بداية نوفمبر 2024.. تفاصيل

طرح 70 ألف وحدة سكنية بداية نوفمبر.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة جديدة لتوفير وحدات سكنية تلبيةً لاحتياجات مختلف الفئات، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان من خلال طرح وحدات جديدة تشمل شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وأخرى لمتوسطي الدخل.

في هذا السياق، يستعرض “الموجز” تصريجات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، حول تفاصيل الطرح القادم والإجراءات المرتبطة به.

طرح 70 ألف وحدة سكنية

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد الوزارة لطرح 70 ألف وحدة سكنية جديدة.

وشملت الخطة طرح 60 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الإعلان الرسمي عن هذه الوحدات سيكون في شهر نوفمبر المقبل.

شقق الإسكان

التحضير والإجراءات للشقق السكنية

طرح 70 ألف وحدة سكنية بداية نوفمبر.. أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من المقترحات المميزة للأصول المتاحة على الأرض، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضٍ.

وتعاونت الوزارة مع رؤساء أجهزة المدن والقطاع العقاري وقطاع التنمية بالهيئة لإجراء حصر شامل لتلك الأصول، مؤكدة أنه يتم حالياً ترتيب خطة عمل مع المطورين وتنظيم ورش عمل معهم لضمان عدم التأثير السلبي على السوق.

خطة الطرح والتفاصيل المالية

طرح 70 ألف وحدة سكنية بداية نوفمبر.. تابع المهندس شريف الشربيني بأن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية، وسيتم طرح جزء منها عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنصاتها التابعة، وجزء آخر من خلال الشركات المتخصصة في التقسيط العقاري.

شقق الإسكان

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

ستعلن وزارة الإسكان في نوفمبر المقبل، عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي ضمن برنامج "سكن لكل المصريين", والتي من المتوقع أن تكون هذه الشقق متاحة بالتقسيط على فترات طويلة تصل إلى 30 سنة، مع دفع مقدم يختلف حسب المشروع، ليتراوح بين 30 ألف و60 ألف جنيه وفقاً للإعلانات السابقة.

يهدف مشروع "سكن لكل المصريين" إلى توفير مساكن للفئات ذات الدخل المحدود والشباب والمقبلين على الزواج، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات هذه الفئات.

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