موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. إليك التفاصيل

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطط الوزارة لإطلاق طرح جديد لشقق الإسكان الإجتماعي خلال شهرين، يتضمن 70 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأوضح أن النصف على الأقل من هذه الوحدات سيُخصص للمدن الجديدة، بينما سيتم توزيع النصف الآخر بين المحافظات والمناطق القديمة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز خيارات السكن، أشار الشربيني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إدراج شقق الإسكان الإجتماعي ضمن محور الإيجار، حيث تم طرح المرحلة الأولى في وقت سابق، ويتم حاليًا دراسة تفاصيل المرحلة القادمة.

تسليمات شقق الإسكان الإجتماعي

أعلن وزير الإسكان أن الوزارة تعتزم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات المتأخرة بنهاية عام 2025، وذلك وفقًا لخطة زمنية محددة لضمان تسليم الوحدات لجميع المواطنين المستحقين.

شقق الإسكان الإجتماعي 2024

من المقرر أن يُفتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل قبل نهاية العام الحالي، وتعمل وزارة الإسكان على طرح كراسة شروط لبعض المناطق ضمن الإسكان المتميز.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي

يمكن للراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يمكنهم تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة للتحقق من حالة الطلب ومعرفة ما إذا كان مقبولًا أو مرفوضًا.

لا تقتصر جهود وزارة الإسكان على طرح شقق الإسكان الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضًا وحدات لمتوسطي الدخل ضمن مشاريع مثل "دار مصر" و"جنة مصر". ومن المتوقع طرح شقق جديدة لمتوسطي الدخل خلال العام الجاري، مع توفير كراسة شروط لهذه الوحدات فور الإعلان عنها.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حتى الآن، لم تُعلن وزارة الإسكان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لعام 2024. ولكن، تم طرح مشروع "حدائق أكتوبر فالي تاورز" مؤخرًا، مع كراسة شروط للمشروع. تتراوح مساحة الوحدات بين 95 و100 متر مربع، وسعر المتر 15 ألف جنيه، مع خيارات سداد تمتد من 3 إلى 7 سنوات بفوائد مختلفة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

سجلت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في آخر طرح للوزارة 530 ألف جنيه، مع احتمال زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 15% عند التسليم، نتيجة ارتفاع تكاليف تنفيذ الشقق بسبب زيادة أسعار مواد البناء.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا، وليس شخصًا معنويًا مثل الشركات أو المؤسسات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز. لا يُسمح للأسرة (الزوج، الزوجة، والأبناء القصر) بالتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية من قبل ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي أو مشاريع "دار مصر" أو "سكن مصر".

يجب ألا يكون المتقدم أو أفراد أسرته قد استفادوا من قروض تعاونية أو دعم من المشاريع القومية للإسكان.

بذلك، تواصل وزارة الإسكان جهودها لتلبية احتياجات المواطنين من وحدات السكن الملائم، مع التركيز على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.

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