الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وأمطار في هذه المحافظات

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة.. تعد من أكثر ما يشغل بال المواطنين وخاصةً العاملين والمتعرضون لـ طقس ودرجات الحرارة، وذلك لتوخي الحذر أثناء الذهاب للعمل أو السفر أو غيرها.

حالة الطقس اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، حيث يسود البلاد طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي، يستعرض لكم الموجز تفاصيل حالة الطقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29 نوفمبر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الجمعة، على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14،

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13

سوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 11.

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.

تحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس

وناشدت الأرصاد قائدى السيارات بتوخى الحذر عند القيادة ، والالتزام بالسرعة التى قررتها الإدارة العامة للمرور، وتشغيل الكشافات والتوقف عن القيادة وركن السيارات على جانب الطريق عند انعدام الرؤية .

الطقس اليوم



‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

تُعتبر درجة الحرارة من أبرز الكميات المادية التي يتم قياسها بشكل متكرر في حياتنا اليومية، وفيما يخص حالة الطقس، تُعد درجة الحرارة من العوامل الأساسية لتحديد حالة الجو، ولكن لا يمكن تحديد الطقس بشكل دقيق دون الإشارة إلى درجات الحرارة.

وتحسب درجة الحرارة المحسوسة في هيئة الأرصاد الجوية بناءً على درجة الحرارة العظمى، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها خلال ساعات النهار، ويتم إضافة نسبة الرطوبة الموجودة في الجو لتصبح أكثر واقعية بالنسبة للمواطنين. وعادةً ما تزيد درجة الحرارة المحسوسة عن درجة الحرارة العظمى بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات، مما يعكس تأثير الرطوبة على شعور الإنسان بالحرارة.



‎حالة الطقس غدًا السبت بالساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت، حيث من المتوقع أن يسود الطقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما يتوقع وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس اليوم



‎حالة الطقس في الأيام المقبلة

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الأرصاد عن خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الخميس 28 نوفمبر 2024، إلى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

السبت 30 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.



الأحد 1 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.



الإثنين 2 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



‎متى يتحسن الطقس في مصر

سؤال يحير الجميع ويتساءل عنه المواطنون بكثرة على محركات البحث، لذلك من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء فلكيًا وجغرافيًا في 21 ديسمبر من كل عام، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية، وينتهي فصل الشتاء في 20 مارس، ليبدأ بعدها فصل الربيع في 21 مارس، الذي يستمر حتى 20 يونيو.

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