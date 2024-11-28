حالة الطقس غدا الجمعة 29-11-2024.. بارد ليلا وأمطار خفيفة علي السواحل الشمالية

تشهد حالة الطقس في مصر غدا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس.

ويحرص "الموجز" علي نشر تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

تشهد محافظات الجمهورية المختلفة، طوال فصل الخريف والشتاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة علي مختلف أنحاء الجمهورية، وتحديدًا في الصباح الباكر وخلال فترة المساء، إلى جانب تكون الشبورة المائية، ونشاط الرياح، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأنحاء أحيانًا.

حالة الطقس

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة علي أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح غدا الجمعة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح أحيانًا علي جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجة الحرارة غدا الجمعة 29 نوفمبر بالساعات

وينشر "الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 13، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 8، وجنوب الصعيد 24 والصغري 10.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر نوفمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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