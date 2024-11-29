هيئة الأرصاد الجوية تحذر.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، حيث يسود البلاد طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهار، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويستعرض لكم الموجز حالة الطقس على النحو التالي



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائيه.

وافادت بوجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



واوضحت بأن الرياح ستنشط أحيانا على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

درجات الحراره المتوقعه

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة على النحو التالي ،القاهرة والوجه البحري- العظمي 22 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية.

الإسكندريةـ العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

مطروح - العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

سوهاج - العظمي 22 درجة مئوية والصغرى 9 درجة مئوية

قنا - العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

أسوان العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية

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