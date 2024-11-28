حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 28-11-2024

تشهد حالة الطقس في مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية فضلًا عن استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024.

ويحرص "الموجز" علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

تشهد محافظات الجمهورية المختلفة، طوال فصل الخريف والشتاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة علي مختلف أنحاء الجمهورية، وتحديدًا في الصباح الباكر وخلال فترة المساء، إلى جانب تكون الشبورة المائية، ونشاط الرياح، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأنحاء أحيانًا.

حالة الطقس

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح أحيانًا علي جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر، توقعت الأرصاد استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح أحيانًا علي جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وينشر " الموجز" درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 15، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 25 والصغري 11.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة إلى جانب تكون الشبورة المائية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فضلًا عن نشاط الرياح المعتدلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر نوفمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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