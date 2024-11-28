حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024 ودرجات الحرارة

يحب الناس في فترة نهاية الأسبوع الترويح عن انفسهم من خلال زيارة اصدقائهم او التنزه في الحدائق او قضاء بعض الوقت في الاماكن العامة مع العائلة لكن لكن مع دنو فصل التاء والتقلبات الجوية المصاحبة لتلك الفترة مما يجعلهم يتسأولون كيف ستكون حالة الطقس غدا يقدم لكم موقع الموجز الإجابة

لا يفوتك حالة الطقس غدا الجمعة 29-11-2024.. بارد ليلا وأمطار خفيفة علي السواحل الشمالية

حالة الطقس غدا الارصاد توضح

قالت الارصاد في بيان لها قامت بنشره بتاريخ اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

ووفقا للهيئة يتسم جو الغد الجمعة 29 نوفمبر 2024 بالبرودة خاصة اثناء الليل والساعات الاولى الصباح اما في اثناء النهار فسيتجه معدل الحرارة الى الدفئ قليلا ويصبح جوا مائلا للبرودة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، متزن الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

انتبه من الشبورة المائية …الارصاد تنوه

وقد نبهت الارصاد في البيان ايضا بطلب توخي الحذر اثناء لبقيادة لوجود شبورة في بعض الاماكن الزراعية والسريعة بالاضافة الى تلك المناطق التي تقرب من المسطحات المائية

مظهرة احداثيات تشير الى امطار خفيفة وقد تصل الى متوسطة ستهطل بعض الاحزاء من الحدود الشمالية الشرقية لمصر انل بالنسبة للشمال الغربي والجزء الشمالي من الوجه البحري غلى فترات متبايتة

لا يفوتك حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر ش

بماذا تنصح هيئة الارصاد المواطنين ؟

اكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الاهمية الشديدة لارتداء ملابس شتوية ثقيلة ودافئة خلال المرحلة المقبلة نتيجة ارتفاع معدل عدم ثبات الجو

وقد قالت غانم ايضا في تصريحات صحفية :إنه في ظل انخفاض درجات الحرارة، يستوجب على الجميع ارتداء الملابس الشتوية مع تناول المشروبات الساخنة للمزيد من الشعور بالدفء في ظل هذه الأجواء الباردة.

وقد شددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء اهل مصر ارتداء ملابس شتوية دافئة خلال تلك الاجواء الباردة ووجهت رسالة الى المصريين قائلة :توخوا الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار وانخفاض الرؤية على الطرق نتيجة الشبورة المائية".

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