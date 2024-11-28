مواعيد القطارات اليوم الخميس 28-11- 2024 من القاهرة إلى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. في إطار تسهيل حركة التنقل وتحقيق الراحة للمسافرين، شهدت الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات البحث من قبل المواطنين، عن مواعيد القطارات المكيفة والروسي والتالجو اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وقد تم التركيز بشكل خاص على القطارات المتجهة من الوجه البحري إلى الوجه القبلي والعكس، وذلك في محاولة لتلبية احتياجات المسافرين خلال هذه الفترة.

وينشر موقع “ الموجز”، خلال التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، من القاهرة إلى المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطار اليوم على خط القاهرة- الإسكندرية

ينطلق قطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساء.

ينطلق قطار رقم 2022 تالجو من الإسكندرية إلى القاهرة الساعة 5:50 مساء.

ينطلق قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساء.

ينطلق قطار رقم 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

ينطلق قطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

ينطلق قطار رقم 903 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 905 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية مباشر الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 901 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 911 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 12:30 ظهرًا.



ينطلق قطار رقم 917 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية مباشر الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 915 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 921 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 6:00 مساء.

ينطلق قطار رقم 925 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 5:10 مساء.

ينطلق قطار رقم 923 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 6:00 مساء.

ينطلق قطار رقم 931 مكيف من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 8:15 مساء.

ينطلق قطار رقم 1203 روسي من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 23 روسي من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 4:30 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 5:00 مساء.

ينطلق قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 7:10 مساء.

ينطلق قطار رقم 3022 ثالثة مكيفة من المنصورة إلى الإسكندرية الساعة 7:15 مساء.

ينطلق قطار رقم 934 مكيف من الإسكندرية إلى الأقصر الساعة 10:15 مساء.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من أبو حماد إلى بنها

ينطلق قطار رقم 946 مكيف روسي من محطة قطارات أبو حماد الساعة 6:04 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 7:07 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 270 محسن من محطة قطارات أبو حماد الساعة 6:37 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 8:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 952 مكيف روسي من محطة قطارات أبو حماد الساعة 7:55 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 9:16 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 مكيف روسي من محطة قطارات أبو حماد الساعة 11:03 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 12:10 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 954 مكيف روسي من محطة قطارات أبو حماد الساعة 1:40 ظهرًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 3:00 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 274 محسن من محطة قطارات أبو حماد الساعة 2:37 عصرًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 4:00 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 956 مكيف روسي من محطة قطارات أبو حماد الساعة 3:45 عصرًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 260 محسن من محطة قطارات أبو حماد الساعة 4:22 عصرًا ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 5:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3016 مكيف روسي من محطة قطارات أبو حماد الساعة 5:30 مساءً ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 6:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 954 محسن من محطة قطارات أبو حماد الساعة 6:05 مساءً ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 7:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 960 محسن من محطة قطارات أبو حماد الساعة 9:10 مساءً ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 10:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 962 مكيف روسي من محطة قطارات أبو حماد الساعة 10:40 مساءً ويصل إلى محطة قطارات بنها الساعة 11:53 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من بنها إلى أبو حماد

ينطلق قطار رقم 3015 مكيف روسي من محطة قطارات بنها الساعة 5:33 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 6:42 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 593 محسن من محطة قطارات بنها الساعة 5:49 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 7:07 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 945 مكيف روسي من محطة قطارات بنها الساعة 6:53 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 8:03 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1113 مكيف روسي من محطة قطارات بنها الساعة 8:27 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 9:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 مكيف روسي من محطة قطارات بنها الساعة 9:51 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 10:54 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 255 محسن من محطة قطارات بنها الساعة 10:10 صباحًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 11:34 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 951 محسن من محطة قطارات بنها الساعة 12:32 ظهرًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 1:36 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 955 مكيف روسي من محطة قطارات بنها الساعة 3:30 عصرًا ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 4:39 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 961 مكيف روسي من محطة قطارات بنها الساعة 6:26 مساءً ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 7:31 مساءً.

ينطلق قطار رقم 959 مكيف روسي من محطة قطارات بنها الساعة 8:47 مساءً ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 9:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 963 محسن من محطة قطارات بنها الساعة 10:40 مساءً ويصل إلى محطة قطارات أبو حماد الساعة 11:47 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى المكيفة: 45 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 35 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 25 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 20 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 10 جنيهات.

أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى المكيفة: 55 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 40 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 30 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 25 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 13 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى المكيفة: 55 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 40 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 30 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 25 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 13 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى VIP: 90 جنيها.

الدرجة الثانية VIP: 80 جنيها.

الدرجة الأولى المكيفة: 65 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 45 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 35 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 17 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى المكيفة: 65 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 45 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 35 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 20 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى المكيفة: 70 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 55 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 40 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 30 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 20 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى المكيفة: 80 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 65 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 45 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 35 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 25 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى VIP: 165 جنيها.

الدرجة الثانية VIP: 130 جنيها.

الدرجة الأولى المكيفة: 90 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 75 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 70 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 35 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 من محطة القاهرة

الدرجة الأولى VIP: 165 جنيها.

الدرجة الثانية VIP: 130 جنيها.

الدرجة الأولى المكيفة: 90 جنيها.

الدرجة الثانية المكيفة: 75 جنيها.

الدرجة الثالثة المكيفة: 70 جنيها.

الدرجة الثالثة تهوية: 45 جنيها.

قطارات تحيا مصر: 35 جنيها.

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