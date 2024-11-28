عاجل.. إلغاء امتحانات شهر ديسمبر لطلاب صفوف النقل بقرار وزاري

امتحانات شهر ديسمبر.. مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول يتساءل أولياء الأمور والطلاب حول عقد امتحانات شهر ديسمبر لطلاب صفوف النقل لجميع المراحل الدراسية، حتى يستطيع الطالب الاستعداد ومراجعة دروسه.

ويستعرض موقع “ الموجز” حول حقيقة عقد امتحانات شهر ديسمبر القادم 2024 للرد على تساؤلات أولياء الأمور وفقًا لما جاء في القرار الوزاري التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها.

امتحان شهر ديسمبر

عقد امتحانات شهر ديسمبر 2024

أكد مصدر أنه لن تعقد امتحانات شهر ديسمبر لطلاب صفوف النقل بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا للمرحلة الإعدادية والثانوية، ويأتي ذلك طبقًا للقرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن الدراسة والتقييم.

عدد امتحانات الشهر بالفصل الدراسي الأول

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تعقد امتحانين في الشهر في نصف العام الدراسي الأول، بالإضافة إلى التقييمات الأسبوعية ويليها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والمقرر عقده يوم 11 يناير 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة اللابتدائية والإعدادية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم ستبلع الطلاب وأولياء الأمور بشأن عدم عقد امتحانات شهر ديسمبر 2024، ومن المقرر الاكتفاء فقط بامتحانات شهر نوفمبر الجاري وفقًا للخريطة الزمنية التي أصدرتها الوزارة.

امتحانات شهر ديسمبر

ترحيل امتحانات شهر نوفمبر 2024

وأضاف المصدر، أن هناك عدد من مديريات التربية والتعليم قررت ترحيل امتحانات شهر نوفمبر 2024 على بداية شهر ديسمبر لإعطاء فرصة للطلاب بمراجعة دروس كل ما تعلموا خلال فترة الدراسة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات إلى المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تنظيم امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارات التعليمية، يُكلف موجه أول المادة بوضع الامتحانات لجميع المدارس بأنواعها المختلفة، بما في ذلك المدارس الرسمية، الرسمية لغات، والمدارس الخاصة.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

يتولى موجه أول المادة إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة دراسية.

تُسلم النماذج إلى الإدارة التعليمية لتوزيعها على الفصول المختلفة.

يُراعى التنويع بين النماذج داخل الفصل الواحد لتعزيز الدقة والعدالة في التقييم.

مدة الامتحانات:

مدة الامتحانات: تُجرى امتحانات شهر نوفمبر، التي تم تأجيلها إلى ديسمبر المقبل، خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

تُحدد مدة الامتحان بما يتناسب مع الوزن النسبي لكل مادة:

قد تكون نصف فترة أو فترة كاملة وفقًا لأهمية المادة.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة لضمان جودة التقييم.

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