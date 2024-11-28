نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024 pdf

ننشر لكم نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024، لتساعد الطلاب على التعرف على نوعية الأسئلة المتوقعة في الامتحان.

في السطور التالية، نستعرض عبر الموجز بعض نماذج امتحانات شهر نوفمبر 2024 في مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي:

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024

أسئلة نموذجية:

اكتب سببًا واحدًا: أهمية معرفتك لأحوال الطقس.

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اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين:

يسود معظم مصر مناخ ..................... (صحراوي – استوائي – مداري)

تخلو البيئة الصحراوية في مصر من ................ (الهضاب – الجبال – الجزر)

تلون الجبال على الخريطة باللون ................ (الأصفر – الأخضر – البني)

تسقط الأمطار في مصر في فصل ............. (الشتاء – الربيع – الصيف)

اكتب نتيجة واحدة: وجود المياه الجوفية في الواحات.

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اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات التالية:

معرفة أحوال الطقس في محافظتك يساعدك على تحديد نوع الملابس. ( )

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجة الحرارة يعد تنبؤًا بالطقس. ( )

تلون الجبال على الخريطة باللون البني. ( )

توجد جزيرة شداون في البحر المتوسط. ( )

اكتب دليلًا على تنوع مظاهر السطح في مصر.

يمكنك تحميل نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024 من خلال الضغط على الأسهم التي تظهر أعلى يمين النافذة، من هنــا.

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي دراسات 2024

الجدول الزمني للامتحانات

وسبق أن كشفت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأشارت أن هذا العام الدراسي تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في الفترة من 11 يناير حتى 16 يناير 2025. أما امتحانات الشهادة الإعدادية فستبدأ في 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة وآمنة، مع مراعاة عدم إجراء الامتحانات في أيام الأعياد المسيحية.

قرار جديد بشأن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات نصف العام

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