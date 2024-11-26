التعليم: تقييم نوفمبر الأخير قبل عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول

أكدت المديريات التعليمية، على أن تقييم شهر نوفمبر لـ صفوف النقل هو الأخير قبل عقد، امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقه فى يناير المقبل، مشددة على أهمية حضور الطلاب امتحان الشهر الذى تم البدء فى عقده من قبل المديريات، ويستكمل الطلاب امتحاناتهم حسب جداول التقييم، مشددة على أن التقييمات مستمرة حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

موعد انطلاق امتحانات شهر نوفمبر

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائى - إعدادى – ثانوى ) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتي يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وعلي جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وسيعرض لكم “ الموجز ”، خطوات الدخول إلى رابط وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان.

يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له.

بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل.

بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2024.

عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.



شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام "19، 7،8، 6) من شهر يناير 2025.

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