التعليم: الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في امتحانات الإعدادية 2024-2025

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025.. وجهت المديريات التعليمية في مصر خطابًا إلى الإدارات التعليمية بضرورة الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم.

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وأكدت المديريات التعليمية ضرورة تسجيل جميع العاملين في مدارس التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي) على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التحول الرقمي لإعمال الشهادة الإعدادية، وذلك عبر التبويب الخاص بتسجيل مدارس التعليم الفني.

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كما دعت المديريات إلى ضرورة الدخول على قاعدة البيانات باستخدام الرقم التعريفي والمسلسل للمدرسة، مع أهمية طباعة الاستمارة الورقية الخاصة بالتسجيل ومراجعتها بدقة ومطابقتها مع سجلات شئون العاملين بالمدرسة، واعتمادها من المدرسة قبل تسليمها إلى قسم التعليم الفني بالإدارة، ثم إرسالها إلى لجنة إدارة الشهادة الإعدادية.

وأضافت المديريات أنه يجب التأكد من تسجيل جميع العاملين بالمدرسة، بما في ذلك وظيفة مدير ووكيل المدرسة، وتوضيح الموانع القانونية إذا كانت موجودة مع إرفاق المستندات اللازمة. كما تم التأكيد على متابعة التسجيل من قبل مدير عام الإدارة ومدير التعليم الفني الصناعي، مع التنبيه بتسجيل جميع العاملين في دواوين الإدارات التعليمية دون استثناء.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية

وفيما يلي سيعرض لكم موقع الموجز كل الاوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية، والتي جاءت كالتالي :

إيصال مصروفات الصف الثالث الإعدادي مع صورتين منه.

إيصال رسوم الامتحانات مع صورتين منه.

عدد 2 صورة واضحة من شهادة الميلاد.

صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء مدون عليها الاسم رباعيًا.

طابع دعم مشروعات بقيمة 10 جنيهات.

ملف بلاستيكي يحتوي على جميع المستندات.

صورة بطاقة ولي الأمر.

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