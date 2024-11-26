التعليم تحظر إصدار نشرات نقل أو ندب المعلمين.. اعرف التفاصيل

قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط.

حظر نقل أو ندي المدرسين



حظر إصدار أي نشرات نقل أو ندب المعلمين

وشددت المديرية على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين، حتى يتسنى عرضها على محافظ أسيوط، وفقا لحالات الضرورة القصوى (إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة، استلام مباني مدرسية جديدة، تعاقد.. إلخ).



وأشارت إلى أن ذلك نظرا لاستقرار العملية التعليمية وطبقا للقرار الوزاري 203 لسنة 2013 في مادته الخامسة الفقرة 10 التي تنص على الآتي:

لا يجوز إجراء نقل أو ندب أثناء العام الدراسي إلا في حالة الضرورة القصوى التي تجيزها السلطة المختصة، وذلك للصالح العام.

الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في امتحانات الإعدادية 2024-2025

ومن الجدير بالذكر، قد وجهت المديريات التعليمية في مصر خطابًا إلى الإدارات التعليمية بضرورة الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المديريات التعليمية ضرورة تسجيل جميع العاملين في مدارس التعليم الفني (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي) على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التحول الرقمي لإعمال الشهادة الإعدادية، وذلك عبر التبويب الخاص بتسجيل مدارس التعليم الفني.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ويستعرض موقع “ الموجز”، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (6,7,8,19) من شهر يناير 2025.

وأعلنت وزارة التعليم عن موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي ستبدء من الموافق يوم 18 يناير 2025 حتى الموافق يوم 23 يناير 2025 .

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