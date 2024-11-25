تعرف على موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025

يعتبر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي لأول 2025، من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء أمورهم ، لمعرفة موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، وذلك فور إعلان وزارة التعليم على موقعها الرسمي عن جدول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (6,7,8,19) من شهر يناير 2025.

وأعلنت وزارة التعليم عن موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي ستبدء من الموافق يوم 18 يناير 2025 حتى الموافق يوم 23 يناير 2025 .

التعليمات والضوابط الأساسية لـ امتحانات نصف العام الدراسي

وسيعرض لكم الموجز الالتزامات والتعليمات والضوابط الأساسية لـ امتحانات نصف العام الدراسي، وقد وجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:



- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .



- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.



- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025 .



- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.



- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.



- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (،8،7،19،6) من شهر يناير 2025.

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