"التعليم" تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي

بدأ العديد من أولياء الأمور في البحث عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي.



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول الصف الخامس الابتدائي

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تُشرف المديريات التعليمية على تنظيم الامتحانات لضمان سيرها بالشكل الصحيح لكافة الصفوف الدراسية بما في ذلك صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما أكدت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية ويجب على الطلاب الالتزام بنسبة الحضور المحددة بالقانون، مضيفة أنها وجهت المديريات التعليمية بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة أثناء إجراء الامتحانات، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات.

ومن جهة أخرى، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تجنب عقد الامتحانات خلال أيام الأعياد المسيحية، وهي أيام 6 و7 و8 و19 من يناير 2025، حرصًا على مراعاة الظروف الخاصة بأعياد الإخوة المسيحيين.

وفي سياق آخر، يستعد طلاب الصف الخامس الابتدائي أيضًا لأداء امتحانات شهر نوفمبر التي ستنطلق بداية من الأول من ديسمبر 2024، حيث يتم تحضير ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة دراسية ويشرف على تنفيذها الموجه الأول لكل مادة في الإدارة التعليمية.

هذه الترتيبات تأتي ضمن سعي الوزارة لتوفير بيئة تعليمية منظمة تضمن مصلحة الطلاب وتساعدهم في إتمام دراستهم بشكل سلس وآمن.

ومن جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 التي ستبدأ في 1 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 5 ديسمبر 2024، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بعد التعديلات النهائية على الجداول.

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