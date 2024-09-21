إليك رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024..تفاصيل

مسابقة وزارة التربية والتعليم.. يعيش الخريجون الذين تقدموا إلى مسابقة التربية والتعليم ، حالة من الترقب لمعرفة نتائج هذه المسابقة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية شروط التقدم لمسابقة معلم مساعد وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم باستخدام الرقم القومي عبر الرابط التالي: من خلال الضغط هنا بعد دخول الموقع، يجب عليهم اختيار أيقونة "الاستعلام" في أعلى الصفحة، ثم إدخال الرقم القومي ورقم التقديم الذي حصلوا عليه أثناء التسجيل. بعد ذلك، يمكنهم الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة طلبهم وموعد الامتحان في حال القبول.

تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم

ستُعقد الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات، بدءًا من 28 سبتمبر وحتى 13 نوفمبر 2024. تهدف المسابقة إلى تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم في التعاقد مع 18886 معلم مساعد للصفوف الرابع والخامس والسادس في مواد الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، واللغة العربية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن هذه المسابقة في 28 أبريل 2024، حيث تم فتح باب التقديم من 14 إلى 27 مايو.

شروط التقدم إلى مسابقة وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم مساعد

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة والسمعة.

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد فُصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي.

- الحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولاً فأعلى.

- اجتياز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة.

- اجتياز التدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم في المحافظة التي تتطابق مع محل إقامة المتقدم وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

- التقدم في المادة المتوافقة مع التخصص المحدد بالمؤهل.

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