تعليمات وزير التعليم للمدارس بشأن الواجب المدرسي|إليك التفاصيل كاملة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التوجيهات المهمة للمديريات التعليمية تتعلق بشأن الواجب المدرسي وكشكول الطلاب، بهدف تعزيز العملية التعليمية وتحسين أداء الطلاب، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أبرز توجيهات وزير التعليم للمدارس بشأن الواجب المدرسي

- المستلزمات الدراسية: يُطلب من كل طالب إحضار الكتاب المدرسي وكراسة النشاط، بالإضافة إلى كشكول مقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية.

- تقييم الأداء أثناء الحصة: يُطلب من الطلاب الإجابة على أسئلة محددة خلال الحصة لقياس مدى تركيزهم واهتمامهم.

- الواجب المنزلي: يرتبط كل واجب منزلي بنواتج التعلم، ويجب على المعلمين متابعة تنفيذ الواجبات في الحصة التالية لتعزيز الفهم. يُعتبر هذا جزءًا من تقييم أداء الطالب ويساهم في تحديد درجات أعمال السنة.

- الامتحانات القصيرة: ستُجرى امتحانات قصيرة أسبوعية لتقييم نواتج التعلم، مما يساعد في تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب وتعديل استراتيجيات التدريس وفقًا للنتائج.

- نماذج التقييم: تُطلب من المديريات تقديم نماذج للتقييم الأسبوعي، تتضمن ثلاثة نماذج لكل فصل لضمان الجدية في التقييم.

- تقييم أداء المعلم: يُعتبر الكشكول أداة رئيسية لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، ويُؤخذ في الاعتبار عند إعداد تقرير الكفاءة المهنية للمعلمين.

- دور الموجه: يُطلب من الموجهين التواجد في الفصل لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، حيث يشمل دورهم تقييم الأداء التعليمي وضبط الصف.

- التدريب والتطوير: يجب على الموجهين قراءة المناهج الجديدة لضمان إضافة قيمة خلال تواجدهم في الفصول، مع ضرورة تقديم الدعم المعنوي للمعلمين.

- تكريم المعلمين المتميزين: يُشدد على أهمية تكريم المعلمين الذين يظهرون تميزًا في أدائهم، بهدف تعزيز روح التنافس والتميز بين الهيئة التدريسية.

من خلال هذه التوجيهات، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحسين جودة التعليم وتفعيل دور الطلاب والمعلمين والموجهين في العملية التعليمية.

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