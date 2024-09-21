الآن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

مسابقة وزارة التربية والتعليم .. تصدرت مسابقة وزارة التربية والتعليم مؤشرات بحث جوجل بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين للامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد. يمكن للمهتمين الاستعلام مباشرة عن نتيجة المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط: jobs.caoa.gov.eg.

مسابقة وزارة التربية والتعليم

ووفقا لما اطلعت عليه “الموجز” تم تحديد فترة إجراء الامتحانات في مسابقة وزارة التربية والتعليم بمركز تقييم القدرات والمسابقات، والتي ستبدأ من 28 سبتمبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل. تهدف هذه المسابقة إلى تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تسعى لتوظيف 18886 معلم مساعد للصفوف الابتدائية من الرابع إلى السادس، في مواد متنوعة تشمل الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، إلى جانب الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية.

أُعلنت تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم في 28 أبريل الماضي، حيث تم فتح باب التقديم من 14 إلى 27 مايو. ويمكن للمتقدمين لمعلم مساعد "لغة عربية" الاستعلام عن نتائجهم من خلال خطوات بسيطة:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية.

اختيار أيقونة "الاستعلام" المتاحة في الصفحة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

إدخال رقم التقديم الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل.

الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة الطلب وموعد الامتحان في حال القبول.

تتيح هذه الخطوات للمتقدمين الحصول على المعلومات اللازمة بسرعة وسهولة، مما يساهم في تنظيم العملية ويساعد المتقدمين على الاستعداد للامتحانات بشكل أفضل ويمكن الاطلاع على البيان الرسمي للجهاز المركزي بشأن مسابقة وزارة التربية والتعليمللحصول على مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن مد فترة الدراسة في العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ مبكرًا هذا العام. وأوضح الوزير أن عدد الأسابيع الدراسية قد زاد من 23 أسبوعًا إلى 33 أسبوعًا.

كما أكد عبداللطيف أنه تم معالجة مشكلة عجز المعلمين من خلال تعيين معلمين جدد، بالإضافة إلى السماح بالتعاقد بنظام الحصة. وأشار إلى أن المعلمين الأساسيين يمكنهم العمل بالحصة مقابل 50 جنيهًا للحصة، مما أسهم في سد العجز بنسبة 90%.

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