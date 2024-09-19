نشرة الموجز التعليمية .. هل السبت إجازة رسمية في المدارس 2024-2025 ؟ .. وزارة التعليم تجيب.. وقرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

هل السبت إجازة رسمية في المدارس 2024-2025 ؟ .. وزارة التعليم تجيب



إلغاء إجازة يوم السبت .. كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس.

وأضافت المصادر في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” وأن ذلك سيكون متروكًا لكل إدارة تعليمية حسب ظروف كثافة الفصول وأن بعض الإدارات قد تقرر إلغاء إجازة يوم السبت في مدارس معينة بينما ستظل في مدارس أخرى.

وزارة التربية والتعليم

إلغاء إجازة يوم السبت

وأوضحت المصادر أنه سيتم تحديد المدارس التي سوف تقوم بـ إلغاء إجازة يوم السبت قبل بداية العام الدراسي الجديد، مع تحديد أسماء المدارس التي ستعمل ستة أو خمسة أيام في الأسبوع وفقًا لكثافة الطلاب والحلول المتاحة.

كما أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 5 يونيو 2025، مع توزيع المناهج على فصلين دراسيين. امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في 11 يناير 2025، بينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.



أما إجازة نصف العام، فستكون لمدة أسبوعين تبدأ من 25 يناير وتنتهي في 6 فبراير 2025، وتشمل جميع مراحل التعليم في المدارس الرسمية والخاصة.

جدير بالذكر أن تطوير المنظومة التعليمية في مصر يعد من القضايا الأساسية التي تتطلب اهتمامًا كبيرًا. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يمكن أن تساهم في هذا التطوير:

يجب تحديث المناهج التعليمية لتناسب احتياجات العصر، مع التركيز على المهارات العملية والتفكير النقدي بدلاً من الحفظ والتلقين.



تحسين تدريب المعلمين وتوفير دورات تعليمية مستمرة لتزويدهم بأحدث أساليب التدريس.



دمج التكنولوجيا في التعليم من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى التعليم عن بُعد.



تطوير التعليم الفني والمهني ليواكب احتياجات سوق العمل، مما يساهم في تقليل البطالة.

تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات لتوفير التدريب العملي للطلاب.

تحديث وتطوير المدارس والمرافق التعليمية لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

دعم المشاريع والمبادرات التي تعزز الابتكار في التعليم، مثل المسابقات العلمية والفنية.

وضع آليات لتقييم أداء الطلاب والمعلمين بانتظام لضمان تحسين الجودة التعليمية.

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وزير التربية والتعليم يكشف عن قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد



عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمراً صحفياً مع الصحفيين لمناقشة مستجدات الاستعدادات للعام الدراسي 2024/2025، وتفاصيل الخطط المستقبلية لتحسين جودة التعليم.

تعزيز الوعي المجتمعي حول الجهود المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية

في بداية كلمته، رحب الوزير بالحضور مشيداً بدور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي حول الجهود المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وزير التربية والتعليم يستعرض الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية

استعرض الوزير في البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن الاجتماع وتلقت “الموجز” نسخة منه الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية، مثل كثافة الفصول ونقص المعلمين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم : إعادة هيكلة الثانوية العامة جاءت نتيجة دراسات شاملة

وأكد الوزير أن إعادة هيكلة الثانوية العامة جاءت نتيجة دراسات شاملة، وتهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتمكين المعلمين من تقديم محتوى تعليمي أكثر فعالية.



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