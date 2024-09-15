آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2024 عن النظام الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، وهو القرار الذي يأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم وتخفيف العبء الدراسي على الطلاب، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الثانوية العامة النظام الجديد 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين رسبوا في امتحانات الثانوية العامة 2024، بما في ذلك امتحانات الدور الثاني، لن يخضعوا للنظام الجديد في العام الدراسي المقبل. بدلاً من ذلك، سيواصلون أداء امتحانات الثانوية العامة وفقاً للنظام القديم، والذي يتضمن 7 مواد بمجموع درجات يصل إلى 410 درجات.

أهداف النظام الجديد للثانوية العامة 2025

يهدف النظام الجديد إلى تحسين جودة التعليم والتركيز على المهارات التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية. ومن بين التعديلات الرئيسية، تم إلغاء بعض المواد من المجموع الكلي، لتصبح مواد نجاح ورسوب، مما يقلل من المجموع الكلي للثانوية العامة إلى 320 درجة.

مجموع درجات الثانوية العامة الجديد 2025

للطلبة في شعبة علمي علوم:

درجة مادة اللغة العربية: 80 درجة

درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

درجة مادة الأحياء: 60 درجة

درجة مادة الفيزياء: 60 درجة

درجة مادة الكيمياء: 60 درجة



إجمالي مجموع درجات مواد علمي علوم: 320 درجة

للطلبة في شعبة علمي رياضة:

درجة مادة اللغة العربية: 80 درجة

درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

درجة مادة الرياضيات: 60 درجة

درجة مادة الكيمياء: 60 درجة

درجة مادة الفيزياء: 60 درجة



إجمالي مجموع درجات مواد علمي درجة مادة رياضة: 320 درجة

للطلبة في شعبة أدبي:

درجة مادة اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

درجة مادة التاريخ: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

درجة مادة الإحصاء: 60 درجة

إجمالي مجموع درجات مواد أدبي: 320 درجة

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