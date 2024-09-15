نائب وزير التربية والتعليم: محتوى مناهج الثانوية العامة أصبح أقل وتم حذف الحشو

مناهج الثانوية العامة .. صرح الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بأن مسؤولية وضع وترتيب المناهج الدراسية وتحديد موضوعاتها تقع على عاتق مركز المناهج وأساتذة الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وزير التربية والتعليم

وشدد نائب وزير التربية والتعليم أن هذا الترتيب يهدف إلى ضمان أن يتمكن الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من متابعة تعليمهم في الجامعات المصرية والدولية. وأوضح أن هذا الأمر لا يُعرض على غير المتخصصين أو الطلاب.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن التعديلات على المناهج تشمل إعادة ترتيب المحتوى وزيادة عدد حصص المواد الأساسية، مع الحفاظ على التركيز وتقليل الحشو.

جاءت تصريحات نائب وزير التربية والتعليم ردًا على ملاحظات أولياء الأمور في مجموعة "حوار مجتمعي في التعليم" على تطبيق واتساب، حيث أعربوا عن اعتراضهم على المناهج المعدلة، وخصوصًا زيادة عدد صفحات كتاب مادة الأحياء وتوسع مادة الأحياء باللغات مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار البصال إلى أن التركيز الآن أكبر على المواد الأساسية، وأن التعديلات ليست نتيجة تصورات أو انطباعات سريعة، بل هي نتاج دراسات علمية تمت على مدى سنوات عديدة وليست مجرد تغييرات عابرة.

جدير بالذكر أن تطوير الثانوية العامة في مصر يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحديث النظام التعليمي لمواكبة متطلبات العصر. إليك أبرز ملامح هذا التطوير:

1. تحديث المناهج الدراسية:

تهدف الوزارة إلى إعادة ترتيب مناهج الثانوية العامة بحيث تركز على المهارات الأساسية والمعرفة العميقة بدلاً من الحشو، مع إدخال محتوى يتماشى مع معايير التعليم الدولية.

تقليص عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة وتحسين جودة المحتوى لتقليل الضغط على الطلاب وتعزيز فهمهم.

2. تطوير نظام التقييم:

التحول من النظام التقليدي للتقييم إلى نظام يعتمد على التقييم الشامل الذي يشمل مشروعات بحثية واختبارات عملية بجانب الامتحانات التقليدية.

إدخال التكنولوجيا في امتحانات الثانوية العامة لتسهيل عملية التصحيح وتقليل التلاعب والغش.

3. تحسين البنية التحتية:

تحديث المرافق التعليمية وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات اللازمة.



دعم التعليم الفني والتدريب المهني كخيار جاد للطلاب بدلاً من الاعتماد الكامل على التعليم الأكاديمي.

4. تدريب المعلمين:

تقديم دورات تدريبية مستمرة للمعلمين لتحسين مهاراتهم وتحديث معرفتهم بأحدث أساليب التدريس والتكنولوجيا التعليمية.

5. إدخال التكنولوجيا:

تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال إدخال منصات التعلم الإلكترونية والموارد الرقمية.



توفير كتب دراسية إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحديثها بشكل مستمر.

6. مشاركة المجتمع وأولياء الأمور:

إنشاء قنوات تواصل فعالة مع أولياء الأمور والمجتمع لمشاركة الآراء والأفكار حول تطوير النظام التعليمي.



متابعة وتقييم تأثير التغييرات وإجراء التعديلات بناءً على التغذية الراجعة من الطلاب وأولياء الأمور.

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