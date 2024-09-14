"التعليم" تكشف إجراءات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني

أصدر وزير التربية والتعليم إجراءات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني وفقًا للكتاب الدوري الذي أعلنه لتنفيذ القرار الوزاري رقم 162 الصادر في 12 سبتمبر 2024 بشأن تنظيم الخدمات الطلابية المتعلقة بـ الغياب والغرامات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن إجراءات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني الذي أصدر وزير التربية والتعليم توجيهًا لتنفيذه حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الرسوم والغرامات والاشتراكات المتعلقة بالخدمات الطلابية.

وزير التربية والتعليم

تفاصيل إجراءات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني

يشمل الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم تفاصيل دقيقة حول إجراءات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني والمبالغ المقررة التي يجب على الطلاب دفعها مقابل القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني، ويحدد الفئات المختلفة من المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم 2024

من بين إجراءات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني يتعين على الطلاب الملتحقين بالدراسة لأول مرة بدءً من العام الدراسي 2024-2025 دفع قيمة مقابل أداء الخدمة لمرة واحدة فقط طوال مدة دراستهم، هذه الرسوم تشمل القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني وفقًا لما حدد في الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم 2024.

إجراءات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد للمدارس الحكومية

ويُطلب من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها “الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية لغات متميزة” دفع مبلغ 100 جنيه فقط مقابل خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني.

إجراءات طلاب المدارس الخاصة عربي

أما طلاب المدارس الخاصة عربي يلتزمون بدفع 100 جنيه مقابل خدمة القيد والتسجيل، بالإضافة إلى اشتراك اختياري بقيمة 300 جنيه للوصول إلى منصات الوزارة الرقمية، والذي يوفر باقة مخصصة لهم حسب رغبتهم.

لطلاب المدارس الخاصة لغات

وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات، يتعين عليهم دفع مبلغ 200 جنيه مقابل الخدمة الأساسية، بالإضافة إلى اشتراك اختياري بقيمة 800 جنيه للوصول إلى منصات الوزارة الرقمية، حسب اختيارهم.

وزير التربية والتعليم

لطلاب المدارس الدولية

ولطلاب المدارس الدولية مطالبون بدفع مبلغ 500 جنيه مقابل الخدمة الأساسية، مع اشتراك اختياري بقيمة 2000 جنيه للوصول إلى جميع منصات الوزارة الرقمية، وفقًا لرغبتهم.

وفي هذا السياق، شدد الكتاب الدوري المعلن من وزير التربية والتعليم على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ هذه الإجراءات بدقة، وذلك لتفادي المساءلة القانونية وضمان سير العملية التعليمية بانتظام وفعالية.

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