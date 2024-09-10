نشرة الموجز التعليمية .. وزير التربية والتعليم يرفض دخول الكتاب الخارجي داخل الفصل للصفوف الإعدادي والثانوية .. لينك الحصول على نتيجة مدارس المتفوقين 2024

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

وزير التربية والتعليم يرفض دخول الكتاب الخارجي داخل الفصل للصفوف الإعدادي والثانوية





عقد وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، اجتماعاً مع مديري المدارس من 27 محافظة على مدار ثلاثة أيام، ويهدف اللقاء إلى استعراض الإجراءات والآليات لضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

موقف وزير التربية والتعليم من الكتب الخارجية

ورفض وزير التربية والتعليم في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” طلب السماح بدخول الكتاب الخارجي داخل الفصول الدراسية للصفوف الإعدادية والثانوية. أكد أن الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد المعتمد للتدريس داخل الفصول، وأن الكتاب الخارجي غير مسموح باستخدامه في المدارس.

وزير التربية والتعليم

كد وزير التربية والتعليم ثقته في قدرة مديري المدارس على ضبط العملية التعليمية وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة وسد العجز في أعداد المعلمين مشددا على أهمية العمل الجاد لمواجهة التحديات وتقديم تعليم جيد للطلاب.

واستعرض وزير التربية والتعليم خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بهدف إتاحة الوقت الكافي لمعلمي التربية والتعليم لإكمال تدريس المناهج في الوقت المحدد.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن خطة دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام أعمال السنة والتقييمات يهدف إلى مصلحة الطالب، ويعزز من قدراته ومهاراته من خلال المواظبة على الحضور والتفاعل داخل الفصل.

لائحة التحفيز التربوي والانضباط:

أكد على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لضمان انضباط الطلاب، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم لمديري المدارس لتحقيق ذلك.

واستعرض وزير التربية والتعليم الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، من بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة، والمعلمين المحالين للمعاش، وتعديل الخريطة الزمنية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إصدار كتاب دوري لضمان صرف المستحقات شهرياً للمستعان بهم في حصص إضافية.

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ننشر لينك الحصول على نتيجة مدارس المتفوقين 2024



يترقب الكثير من الطلاب والطالبات الإعلان عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2024 في هذا السياق، تنشر “الموجز” أبرز المعلومات المتعلقة بنتائج مدارس المتفوقين 2024 وطرق الاستعلام:



موعد إعلان نتيجة مدارس المتفوقين 2024



تاريخ انتهاء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين : 31 أغسطس 2024 بينما التاريخ المتوقع للإعلان عن النتائج: الأسبوع الثالث أو الأخير من شهر سبتمبر 2024

للاستعلام عن نتيجة القبول في مدارس المتفوقين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مدارس المتفوقين الإلكتروني من هنـــا.

اختيار نتيجة مدارس المتفوقين 2024.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على كلمة استعلام.

ستظهر النتيجة فورًا على الشاشة، حيث ستبين إذا كان الطالب مقبول أو غير مقبول في مدارس المتفوقين.

مدارس المتفوقين

تقديم التظلمات في مدارس المتفوقين :

يمكن تقديم تظلمات على نتائج القبول في مدارس المتفوقين إذا كانت هناك اعتراضات. يجب على ولي الأمر تقديم التظلم مع تقديم توكيل رسمي إذا كان الأب غير متواجد بسبب السفر، حتى تتمكن الأم من تقديم الملف وكتابة الإقرارات اللازمة.

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