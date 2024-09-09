رابط نتيجة القبول بمدارس المتفوقين.. وإجراءات ما بعد القبول

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2025، حيث الوزارة أجرت في أغسطس الماضي اختبارات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين، كما وضعت شروطًا عامة للتقديم.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين والرابط للاستعلام عنها، بالإضافة إلى معرفة شروط التقديم والقبول في مدارس المتفوقين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين

رابط نتيجة القبول بمدارس المتفوقين

يمكنك الاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين من خلال هذا الرابط هنـــــــــا وهي مدارس ستيم التابعة لوازرة التربية والتعليم حيث يمكنك غبر هذا الرابط معرفة الموعد الأخر للتقديم وطريقة التسجيل.

شروط الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين

بعد معرفة الطلاب نتيجة القبول بمدارس المتفوقين والتأكد من قبوله ينبغي على الطلاب المقبولين بمدارس باتباع هذه الشروط.

تسليم أوراق التحاق الطالب إلى المدرسة التي تم التسكين عليها في غضون أسبوع من إعلان النتيجة.

يتعين على الطلاب المقبولين في مدارس STEM سداد المصروفات المقررة في الفترة من 11 أكتوبر 2024 إلى 18 أكتوبر 2024.

لا يسمح للطالب بالتحويل من المدرسة التي تم التسكين عليها إلى أي مدرسة أخرى من مدارس STEM.

يعتبر الطالب الذي يتخلف عن تقديم وتسليم المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة معتذرًا.

شروط التقديم لمدارس المتفوقين

وبعد معرفة رابط نتيجة القبول بمدارس المتفوقين يمكن الاطلاع ومعرفة شروط التقديم لمدارس المتفوقين من خلال اتباع الخطوات التالية.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ألا يزيد عمره عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024.

أن يكون قد حصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول للعام الدراسي 2023-2024.

أن يكون الطالب قد حصل على مجموع 274.5 درجة فأكثر، بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي.

ولا يشترط الحصول على الدرجة النهائية في أي مادة.

يمكن التقديم بمجموع 266 درجة فأكثر، بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي

الحصول على الدرجة النهائية في إحدى المواد الثلاث: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، أو العلوم.

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين

شروط التقديم بمدرسة المتفوقين بعين شمس

أما بالنسبة للراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس، فيشترط ألا يقل مجموع الطالب عن 252 درجة بنسبة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

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