بالأرقام.. تفاصيل الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس الثانوية العامة والفنية وكذلك المدارس الخاصة عربي ولغات بهدف الحد من الغياب غير المبرر وتعزيز انتظام العملية التعليمية.

ويستعرض “الموجز” عن كافة التفاصيل عن الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس في عدد من المراحل التعليمية، هذه الغرامات تأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضبط الحضور والحد من ظاهرة الغياب المتكررة.

الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس

الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس

وتتمثل الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس رسوم إعادة قيد لطلاب الثانوية العامة والفنية الذين فصلوا نتيجة الغياب المتكرر بدون عذر مقبول، حيث تبلغ قيمة الرسوم 25 جنيهًا، وتشمل هذه الغرامة جميع أنواع المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة.

الغرامة على الطلاب المنقطعين

تشمل الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس على الطلاب المنقطعين وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم غرامة إنذار بقيمة 10 جنيهات على الطالب في حال انقطاعه عن الحضور لمدة 10 أيام متواصلة أو منفصلة بدون تقديم عذرن وتُفرض هذه الغرامة بشكل متكرر كلما تكرر الانقطاع.

رسوم إعادة القيد بعد استنفاد فرص الرسوب

وتفرض وزارة التربية والتعليم أيضًا بالإضافة إلى غرامات الغياب، إجراءات فرض رسوم على الطلاب الذين يستنفدون عدد مرات الرسوب المسموح بها، وتبلغ قيمة هذه الرسوم 35 جنيهًا لإعادة قيدهم في النظام التعليمي.

الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس

طريقة سداد الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس

تتوجه جميع الغرامات المفروضة على غياب الطلاب بالمدارس إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتسدد هذه الغرامات عبر المنافذ الإلكترونية المتاحة، مما يسهل عملية الدفع على الطلاب وأولياء الأمور.

كم مدة الغياب عن المدرسة؟

في حالة غياب الطلاب عن المدرسة، تُفرض غرامة إنذار بقيمة 10 جنيهات إذا غاب الطالب في التعليم الأساسي لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، وتستمر الغرامة في التكرار كل 10 أيام غياب إضافية.

أما طلاب الثانوية العامة فيفصلون نهائيًا إذا تجاوزت مدة الغياب عن المدرسة 30 يومًا، مما يمنعهم من دخول امتحانات العام الدراسي.

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