الآن رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التحويل الإلكتروني بين المعاهد الأزهرية بنفس الإجراءات العام الماضي، كما أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن أن الإجراءات تبدأ بعد حصول ولي أمر الطالب على كلمة المرور الخاصة بالرقم القومي للطالب على سيستم التحويل الإلكتروني وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

إجراءات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024

إجراءات التحويل بين المعاهد الأزهرية تتم من خلال تقديم طلب بديل، ويجب على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التحويل الإلكتروني بين المعاهد الأزهرية 2024. الرقم القومي أو رقم جوازات السفر وكلمة المرور الخاصة بالطالب. اضغط على "تسجيل". ملء البيانات المطلوبة بدقة. أن يضع من صحة البيانات ثم يرسل الطلب.

وأوضح أن ولي أمر تمكن من الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب من رائد التحويل الرقمي بالمعهد المقيد به الطالب، ثم الدخول إلى رابط تسجيل طلب التحويل الإلكتروني وتحويل "طلب إلى معهد أزهري آخر البيانات"، مع تسجيل غير مكتمل للتسجيل التحويل الإلكتروني إلى قائمة المعاهد المتاحة على الموقع. كما يمكن متابعة حالة الطلب الإلكتروني عبر الرابط.

شروط وضوابط التحول بين المعاهدة الأزهرية والمدارس

حدد الأزهر الشريف مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها عند النسخ بين المعاهدة الأزهرية والمدارس التابعة للتعليم والتعليم:

البديل من الصف الثاني الابتدائي حتى البارتمولوجي.

يجب الحصول على موافقة المعهد القديم والجديد.

لا تنتقل إلى نموذج قطع التحويل وبيان التقدم دراسيا.

يتم عكسها حسب الأماكن الشاغرة في المعهد الجديد.

قد تؤدي إلى دمجات في بعض المواد مثل القرآن الكريم واللغة الأجنبية.

تهدف هذه التدابير إلى تسهيل العمليات البديلة وسلاسة انتقال الطلاب بين المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية.

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