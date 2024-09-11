تعرف علي موعد التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024.. ننشر شروط التقديم

ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس .. أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد التحويل بين المعاهد الأزهرية للعام 2024، ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من إجراء التحويلات المطلوبة خلال الفترة المحددة.





ال م عاهد الأزهرية

وفقًا للبيان المنشور على الموقع الإلكتروني لقطاع المعاهد الأزهرية والذي اطلعت عليه “الموجز” ، تبدأ فترة التحويل من يوم الأحد، 4 أغسطس 2024، وتستمر حتى 3 سبتمبر 2024، ولن يتم قبول أي طلبات تحويل بعد هذا الموعد.



المعاهد الأزهرية : ضرورة الالتزام بالتعليمات المحددة

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المحددة، حيث سيتم المساءلة القانونية لأي مخالفة. كما أكد على ضرورة تعميم هذه الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات.



ضوابط التحويل بين ال م عاهد الأزهرية والمدارس العامة:

يقتصر التحويل على مرحلة التعليم الأساسي، من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.



يتطلب التحويل موافقة كل من الجهة المنقول منها الطالب والجهة المحول إليها.



يجب إرفاق طلب التحويل بنموذج معتمد وبيان تدرج الطالب الدراسي.



يتم التحويل وفقًا للأماكن المتاحة في مدارس الوزارة، مع مراعاة شرط السن والكثافة.



لا يسمح بتحويل طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.|



التحويل لا يشمل طلاب المرحلة الثانوية.



يجب الالتزام بضوابط القبول في التعليم الدولي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية الراغبين في التحويل.



يمكن للطلاب المستنفذين للرسوب في الحلقة الإعدادية بالأزهر التقدم للامتحان العام من الخارج.



يتم تحويل الطالب بحالته الدراسية الحالية، سواء كان ناجحًا أو راسبًا، من ال م عاهد الأزهرية إلى مدرسة الوزارة.

جدير بالذمر أن التعليم الأزهري في مصر هو نظام تعليمي متكامل يتبع المنهج الإسلامي التقليدي، ويشرف عليه الأزهر الشريف، أحد أقدم وأهم المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي. إليك نظرة شاملة على تاريخ التعليم الأزهري ونظامه الحالي:

نظام التعليم الأزهري الحالي



الهيكل التعليمي:

المرحلة الابتدائية : تشمل التعليم من الصف الأول إلى السادس، حيث يدرس الطلاب المواد الدينية بجانب المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات.



: تشمل التعليم من الصف الأول إلى السادس، حيث يدرس الطلاب المواد الدينية بجانب المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات. المرحلة الإعدادية : تشمل من الأول الأعدادي وحتي الثالث الأعدادي، وتستمر في تعليم المواد الدينية والشرعية، بالإضافة إلى المواد العلمية والاجتماعية.



: تشمل من الأول الأعدادي وحتي الثالث الأعدادي، وتستمر في تعليم المواد الدينية والشرعية، بالإضافة إلى المواد العلمية والاجتماعية. المرحلة الثانوية : تتضمن الصفوفمن الصف الأول الثانوي وحتي الصف الثالث الثانوي، حيث يتم تدريس المواد الدينية بشكل أعمق، بجانب المواد العلمية والأدبية حسب التخصصات.



: تتضمن الصفوفمن الصف الأول الثانوي وحتي الصف الثالث الثانوي، حيث يتم تدريس المواد الدينية بشكل أعمق، بجانب المواد العلمية والأدبية حسب التخصصات. كليات جامعة الأزهر: تشمل كليات الشريعة، واللغة العربية، والعلوم الإسلامية، والطب، والهندسة، والعلوم، وغيرها. يتم التركيز على الدمج بين الدراسات الإسلامية والدراسات الحديثة.

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