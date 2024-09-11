منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025

المناهج الجديدة للصف الأول الإعدادي .. بدأ طلاب الصف الأول الإعدادي في البحث المكثف عبر موقع التعليم الرسمي 2024 عن مناهجهم الدراسية للعام 2024-2025، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن توفير الكتب الدراسية إلكترونيًا.

وتتضمن هذه الكتب الخاصة بـ المناهج الجديدة للصف الأول الإعدادي ، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الرسمي المخصص عدد من التعديلات الأساسية والتي اطعلت عليها “الموجز”.

نظام التعليم الجديد ومنهج الصف الأول الإعدادي 2024-2025

ويمكن تحميل المناهج الجديدة للصف الأول الإعدادي والكتب الخاصة بكل مادة للعام الدراسي 2024-2025 بصيغة PDF عبر الرابط الرسمي من هنـــــا.



المناهج الجديدة للصف الأول الإعدادي

منهج الصف الأول الإعدادي الجديد:



1. منهج اللغة العربية 2024-2025:

الوحدة الأولى: هويتي

الهوية ومؤثراتها

الهوية وبناء الشخصية

أصدقائي

الوحدة الثانية: هواياتي

الرياضة

الشعر والشعور

أدب وفكر

2. منهج الرياضيات 2024-2025:

يتناول أساسيات الرياضيات والمفاهيم الجديدة التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في الحساب والجبر والهندسة.

3. منهج العلوم 2024-2025:

الوحدة الأولى: المادة

تركيب الذرة

الجدول الدوري لتصنيف العناصر

المادة وخصائصها

الروابط الكيميائية

الوحدة الثانية: مجالات القوى

القوى الكهربية

القوى المغناطيسية

قوى الجاذبية

الوحدة الثالثة: الكائنات الحية وتركيبها وعملياتها

الخلايا والحياة

الصفات العامة للكائنات الحية

الميكروبات

الوحدة الرابعة: نظام الأرض والشمس والقمر

الأرض والنظام الشمسي

خسوف القمر

4. منهج الدراسات الاجتماعية 2024-2025:

الوحدة الأولى: الملامح الطبيعية لقارة إفريقيا وحضاراتها القديمة



الوحدة الثانية: الحضارة المصرية القديمة وعلاقتها بحضارات إفريقيا



الوحدة الثالثة: النظم البيئية في قارة إفريقيا



الوحدة الرابعة: علاقة مصر بإفريقيا خلال العصور الوسطى

5. منهج اللغة الإنجليزية 2024-2025:

يشمل تحسين مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث من خلال مواد دراسية جديدة ومحدثة.

وزارة التربية والتعليم

جدير بالذكر أن تطوير المناهج في مصر هو جزء من الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وضمان ملاءمة المحتوى الدراسي لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل. شهدت مصر عدة مراحل من تطوير المناهج الدراسية في السنوات الأخيرة، بهدف تحديث وتبسيط المواد الدراسية لتتماشى مع المعايير العالمية وتواكب التغيرات في المجتمع والاقتصاد.

أبرز جوانب تطوير المناهج الدراسية في مصر:

المناهج الجديدة للصف الأول الإعدادي





التحديث المستمر للمحتوى:

يشمل تحديث المناهج إدخال مواد دراسية جديدة تعزز من فهم الطلاب لمهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التكنولوجيا والعلوم الحديثة.



مراجعة وتحديث المواد الدراسية التقليدية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتكون أكثر تفاعلية ومواكبة للتطورات العلمية والتقنية.

التركيز على التعليم التفاعلي:

تشجيع استخدام أساليب تعليمية مبتكرة مثل التعلم القائم على المشاريع، حيث يتم إشراك الطلاب في مشاريع عملية تدعم فهمهم النظري.



دمج أدوات التكنولوجيا في التعليم، مثل البرمجيات التعليمية والتطبيقات الإلكترونية، لتعزيز تجربة التعلم.

تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي:

إدخال محتوى يركز على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، مما يساعد الطلاب على التفكير بطرق أكثر ابتكارًا وفعالية.



تضمين مهارات الحياة الأساسية مثل التواصل والعمل الجماعي، التي تعتبر ضرورية للنجاح في المجتمع المعاصر.

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