استعلم الآن.. رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة

فتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة بالأمس الإثنين 2 سبتمبر من العام الحالي وأرفقت رابط التحويلات الخاص بالمحافظة لأولياء الأمور لتسهيل عملية تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة.

ويستعرض “الموجز” لأولياء الأمور كافة التفاصيل عن رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة وطريقة تسجيل التحويلات بين المدارس بسهولة مع معرفة أخر موعد للتحويلات طبقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة

رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة

يمكن لأولياء الأمور الخول إلى رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــــــــــا حيث يمكنهم تقديم طلبات التحويل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الإدارات التعليمية، مما يوفر الوقت والجهد.

وبعد معرفة رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة يجب على أولياء الأمور خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل في المدارس الأخرى وهي كالتالي.

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

الضغط على أيقونة "لوحة الخدمات" في الصفحة الرئيسية للبوابة.

اختيار "خدمات التعليم الأساسي".

الانتقال إلى صفحة تعليمات المديرية.

النقر على أيقونة "استمرار".

في الصفحة الجديدة، اختر "استمارة التحويل" من بين الخيارات المتاحة.

اضغط على "التالي"، ثم أكد الطلب بالضغط على "تأكيد الطلب".

رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة

أخر موعد لتسجيل التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024

بدأ تسجيل التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 محافظة القاهرة منذ الأمس الإثنين الموافق 2 سبتمبر ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر من العام الحالي، لذلك ننشر لكم شروط التحويلات.

شروط التحويل بين المدارس 2024

تشمل شروط وإجراءات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 أن يقدم الطالب للتحويل إلكترونيًا وليس ورقيًا، يجب أن يكون التحويل إلى مدرسة داخل نطاق محافظة القاهرة، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات التحويلات المحددة من قبل مديرية التعليم في محافظة القاهرة.

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