قرار هام من "وزارة التربية والتعليم" بشأن مصروفات المدارس الرسمية 2025

أعلمنت وزارة التربية والتعليم، عن إتاحة إمكانية القيام بسداد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين، وشددت الوزارة وفقا لبيان اطلعت عليه “الموجز” أنه يتم سداد القسط الأول فى أكتوبر 2024، وبينما يتم سداد القسط الثانى مطلع فبراير 2025 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

مصروفات المدارس لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي:

القسط الأول: 244.60 جنيه

القسط الثاني: 68 جنيه

مصروفات المدارس للصفين الثاني والثالث الإعدادي:

القسط الأول: 170.60 جنيه

القسط الثاني: 42 جنيه

للصف الأول الثانوي العام:

القسط الأول: 412.60 جنيه

القسط الثاني: 115 جنيه

مصروفات المدارس للصفين الثاني والثالث الثانوي العام:

القسط الأول: 400.60 جنيه

القسط الثاني: 112 جنيه

مصروفات المدارس للصف الأول الثانوي الفني:

القسط الأول: 185.60 جنيه

القسط الثاني: 42 جنيه

مصروفات المدارس لباقي صفوف الثانوي الفني:

القسط الأول: 170.60 جنيه

القسط الثاني: 42 جنيه

وزارة والتربية والتعليم





إجمالي قيمة القسط الأول والثاني لمصروفات المدارس الرسمية 2025:

لحساب الإجمالي، نقوم بجمع قيمة كل قسط لكل فئة دراسية:

مصروفات المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي:

القسط الأول: 244.60 + القسط الثاني: 68 = 312.60 جنيه

مصروفات المدارس الصفين الثاني والثالث الإعدادي:

القسط الأول: 170.60 + القسط الثاني: 42 = 212.60 جنيه

مصروفات المدارس الصف الأول الثانوي العام:

القسط الأول: 412.60 + القسط الثاني: 115 = 527.60 جنيه

مصروفات المدارس الصفين الثاني والثالث الثانوي العام:

القسط الأول: 400.60 + القسط الثاني: 112 = 512.60 جنيه

مصروفات المدارس الصف الأول الثانوي الفني:

القسط الأول: 185.60 + القسط الثاني: 42 = 227.60 جنيه

مصروفات المدارس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني:

القسط الأول: 170.60 + القسط الثاني: 42 = 212.60 جنيه

بالتالي، إجمالي قيمة القسط الأول والثاني لمصروفات المدارس الرسمية لعام 2025 هو كالتالي:

القسط الأول والثاني لمصروفات المدارس الرسمية 2025: 2005.60 جنيه

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