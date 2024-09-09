«العام الدراسي الجديد».. مصاريف المرحلة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، في إطار سعيها لتوفير معلومات دقيقة لأولياء الأمور حول تكاليف التعليم، وتختلف مصروفات المدارس حسب المرحلة الدراسية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحقيق الشفافية وضمان وصول المعلومات إلى جميع المعنيين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل مصاريف المرحلة الإعدادية الدراسية لعام 2025:

المرحلة الابتدائية:

مصاريف الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي: 312 جنيهاً لكل صف.

المرحلة الإعدادية:

مصاريف الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي: 212 جنيهاً لكل صف.

المرحلة الثانوية:

مصاريف الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي: 527 جنيهاً لكل صف.

التعليم الفني:

مصاريف جميع الصفوف الدراسية في التعليم الفني: 205 جنيهات.

طرق سداد المصروفات:

يمكن لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد، من خلال حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. يجب استخدام الرقم القومي للطالب الموجود في شهادة الميلاد لإتمام عملية السداد.

فئات الإعفاء من مصاريف المرحلة الإعدادية الدراسية:

حددت الوزارة الفئات المستحقة للإعفاء من المصروفات الدراسية، والتي تشمل:

الطلاب اليتامى: يتطلب تقديم صورة من شهادة وفاة الأب.

أبناء شهداء الثورة.

أبناء برنامج تكافل وكرامة: يجب تقديم خطاب من الشؤون الاجتماعية يثبت استحقاق الأب أو الأم للبرنامج، بالإضافة إلى صورة فيزا الصرف.

أبناء ذوي الهمم: يتطلب تقديم صورة من كارت الخدمات المتكاملة للأب أو الأم.

تجدر الإشارة إلى أن الإعفاء لا يشمل الرسوم المقررة بموجب القوانين.

تعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل إجراءات السداد وتقديم الدعم للفئات المستحقة، في إطار جهودها لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.



خريطة العام الدراسي الجديد 2024



- يوم السبت 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب، كما تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، كما تكون نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2025.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس 5 يونيو 2025 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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