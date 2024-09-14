رابط رسمي.. موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يبحث العديد من طلاب الشهادات الأزهرية عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 ويتساءلون عن موعد ظهورها والرابط الرسمي للحصول عليها، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة والتسجيل في الكليات المتاحة من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 والرابط الرسمي لتسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى معرفة موعد النتيجة والكليات المتاحة الآن.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 سيكون بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات للطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الثاني، حيث يُتوقع أن تُعلن جامعة الأزهر النتيجة خلال فترة قصيرة بعد انتهاء التسجيل، والذي سيغلق يوم الاثنين المقبل، 16 سبتمبر الجاري.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يمكن لطلاب الشهادات الأزهرية الدخول على الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا وسنوفر لكم الرابطين لتستطيعوا الاستعلام عنها بكل سهولة.

خطوات على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــا.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على تفاصيل التنسيق.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

كلية الطب القاهرة بنين وبنات، دمياط بنين وبنات، أسيوط بنين وبنات.

كلية طب الأسنان القاهرة بنين وبنات، أسيوط بنين.

كلية الصيدلة القاهرة بنين وبنات، أسيوط بنين وبنات.

كلية الهندسة القاهرة بنين وبنات، قنا بنين.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة بنين، أسيوط بنين.

كلية الزراعة القاهرة بنين، أسيوط بنين.

كلية العلوم القاهرة بنين وبنات، أسيوط بنين.

كلية التربية القاهرة بنين وبنات، أسيوط بنين وبنات، تفهنا الأشراف بنين.

كلية التربية الرياضية القاهرة بنين.

كلية التجارة القاهرة بنين وبنات.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

كلية الطب دمياط بنات 620 درجة، بنسبة 95.38%.

كلية طب أسيوط بنات 616 درجة، بنسبة 94.77%.

كلية صيدلة القاهرة بنات 607 درجة، بنسبة 93.38%.

كلية طب الأسنان القاهرة بنات 615 درجة، بنسبة 94.62%.

كلية هندسة القاهرة بنات 591 درجة، بنسبة 90.92%.

كلية التمريض القاهرة بنات 586 درجة، بنسبة 90.15%.

كلية علوم القاهرة بنات 577 درجة، بنسبة 88.77%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية صحافة وإعلام بنات 553 درجة، بنسبة 85.08%.

كلية الشريعة والقانون القاهرة بنات 541 درجة، بنسبة 83.30%.

كلية اللغات والترجمة القاهرة بنات 531 درجة، بنسبة 81.85%.

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