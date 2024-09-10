وزير التربية والتعليم يوافق على تدشين مجلة علمية دولية للبحوث الحديثة فى التربية

ترأس وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

في بداية الاجتماع، ووفقا للبيان الذي أطلعت عليه الموجز عبّر الوزير عن تقديره لدور المركز في إجراء الأبحاث التربوية واستطلاع آراء المعلمين، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات وسياسات تعليمية مدروسة وتقديم حلول عملية لمشكلات التعليم قبل الجامعي.





تضمن اجتماع وزير التربية والتعليم ما يلي:

استعرضت الدكتورة فاتن عزازي، مديرة المركز، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم ، تقريرًا عن إنجازات المركز للعام البحثي 2023/2024. كما قدمت عرضًا للخطة الأساسية والاستثمارية للعام البحثي 2024/2025.

تمت الموافقة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم ، على محضر الاجتماع السابق وتناول الاجتماع مقترحات تعديل مهام اللجنة العلمية بالمركز بناءً على توصيات مجلس رؤساء الشعب البحثية والأقسام العلمية.

تمت الموافقة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم ، على إصدار مجلة علمية دولية محكمة نصف سنوية باللغة الإنجليزية، تهدف إلى نشر البحوث الحديثة في التربية.

تمت الموافقة على رعاية وزير التربية والتعليم ،للمؤتمر السنوي للمركز بعنوان "التعليم الثانوي العام في مصر: التحديات والرؤى المستقبلية".

تمت الموافقة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم ، على ترقيات علمية لبعض أعضاء الهيئة البحثية بالمركز.





وزير التربية والتعليم

حضر الاجتماع:

الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم.



الأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم .



الأستاذة الدكتورة فاتن عزازي، مديرة المركز.



الأستاذ الدكتور رمضان محمد، مساعد الوزير للتقييم والامتحانات.



الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي.



الأستاذة الدكتورة زينب خليفة، مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين.



المستشار أشرف سيد، المستشار القانوني للوزير.



الأستاذة الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة.



الأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز عطية، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون البحوث والدراسات العليا.



الأستاذة الدكتورة نجلاء محمد البسيوني، رئيس قسم التربية بكلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الأزهر.



الدكتورة رشا حامد، رئيس قسم بكلية التربية جامعة عين شمس.

من جانب المركز، حضر كل من:

الأستاذ الدكتور أكرم إبراهيم السيد، رئيس شعبة بحوث الأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين.



الأستاذ الدكتور محمد غازي، رئيس شعبة بحوث السياسات التربوية.



الأستاذة الدكتورة أماني محمد طه، رئيس شعبة بحوث تطوير المناهج.



الأستاذة الدكتورة إيمان زغلول، رئيس شعبة المعلومات التربوية.



الأستاذة الدكتورة عزة جلال نصر، رئيس شعبة التخطيط.



الدكتورة أماني صلاح محمد، رئيس شعبة التعليم الفني.



الأستاذ عز الدين محمد، الأمين العام للمركز.

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