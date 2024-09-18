وزير التربية والتعليم يكشف عن قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمراً صحفياً مع الصحفيين لمناقشة مستجدات الاستعدادات للعام الدراسي 2024/2025، وتفاصيل الخطط المستقبلية لتحسين جودة التعليم.

تعزيز الوعي المجتمعي حول الجهود المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية

في بداية كلمته، رحب الوزير بالحضور مشيداً بدور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي حول الجهود المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وزير التربية والتعليم يستعرض الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية

استعرض الوزير في البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن الاجتماع وتلقت “الموجز” نسخة منه الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه العملية التعليمية، مثل كثافة الفصول ونقص المعلمين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم : إعادة هيكلة الثانوية العامة جاءت نتيجة دراسات شاملة

وأكد الوزير أن إعادة هيكلة الثانوية العامة جاءت نتيجة دراسات شاملة، وتهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتمكين المعلمين من تقديم محتوى تعليمي أكثر فعالية.

كما أشار إلى أن الكثافة الطلابية تصل في بعض المدارس إلى 150 طالبًا في الفصل، مما يستدعي حلولاً مناسبة وفقاً للواقع المحلي.

وزير التربية والتعليم : زيادة نصاب الحصص للمعلمين الحاليين

كما تناول الوزير الاستراتيجيات لسد العجز في أعداد المعلمين، ومنها زيادة نصاب الحصص للمعلمين الحاليين واستقطاب معلمين بالمعاش. وأكد على أهمية دور المعلم المصري في العملية التعليمية، مشيراً إلى مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة.

وزير التربية والتعليم : إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع يعزز الهوية الوطنية

فيما يتعلق بالمدارس الدولية، أوضح الوزير أن إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية. كما تناول نظام التقييمات الجديد الذي يهدف لتحفيز الطلاب على العودة إلى المدرسة.



وزير التربية والتعليم يؤكد على أهمية تنظيم العملية التعليمية

اختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تنظيم العملية التعليمية ووجود آليات لمواجهة الغش في الامتحانات، مشيراً إلى إطلاق منصة تعليمية رقمية شاملة قريباً. وقد شهد المؤتمر تفاعلاً مع استفسارات الصحفيين حول الموضوعات المتعلقة بالتعليم.

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