تفاصيل مراسم توقيع وزارة التربية والتعليم في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تنفيذ عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن المبادرة التي وقعتها وزارة التربية والتعليم والتي تتمثل في بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وزير التربية والتعليم

مراسم توقيع وزارة التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية التعليم أن مراسم التوقيع أقيمت في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقع البروتوكول كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن البروتوكول يحقق تنسيق وتعاون كامل بين الأطراف المختلفة لإدارة وتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وزير التربية والتعليم

أشراف الوزارة على الفصول الدراسية وتقديم المناهج التعليمية

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم أن وزارة التضامن الاجتماعي جهزت المباني الخاصة بالمراكز وفقًا للمعايير القياسية، في حين ستشرف وزارة التربية والتعليم على الفصول الدراسية وتقديم المناهج التعليمية، بينما سيتولى التحالف الوطني إدارة وتشغيل هذه المراكز.

دعم عملية التسويق المجتمعي

وتابعت الوزارة أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم عملية التسويق المجتمعي لأنشطة المراكز، وضمان تشغيل المرافق في الأماكن المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لحل أي مشكلات قد تواجه التحالف الوطني خلال تنفيذ المشروع.

وزير التربية والتعليم

تقديم خدمات تعليمية واجتماعية

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يعكس الجهود المشتركة لتقديم خدمات تعليمية واجتماعية ذات جودة عالية، وتوفير دعم شامل للطفولة في القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تجهيز المراكز بالموارد اللازمة وتوفير التراخيص المطلوبة.

بدورها، أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن التحالف الوطني سيتولى إدارة المراكز، مع إمكانية تحقيق الاستدامة المالية عبر استغلال المساحات المخصصة لتوفير موارد تشغيل إضافية. كما ستعمل الوزارة على وضع شعارها على جميع المقرات الخاصة بالمراكز، مع الحفاظ على اسم المراكز المخصص.

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